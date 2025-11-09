México presenta operativo de seguridad en violento estado Michoacán tras asesinato de alcalde

Manifestantes marchan para exigir justicia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, en Uruapan

ÉXICO, 9 nov (Reuters) -El gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el domingo un plan para combatir el crimen en el violento estado Michoacán, luego del asesinato de un popular alcalde local durante un acto público que conmocionó al país.

Más de 10,500 miembros de las fuerzas armadas formarán parte de la estrategia, denominada Plan Michoacán por la paz y la justicia, cuyo objetivo es desarticular a bandas delictivas, combatir la extorsión y desmantelar laboratorios y centros de entrenamiento, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa.

El plan implica una inversión de 57,000 millones de pesos (3,100 millones de dólares), declaró la mandataria.

Michoacán ha sido testigo de nuevas oleadas de violencia después de que Carlos Manzo, alcalde de la ciudad Uruapan, fue atacado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos el 1 de noviembre. Manzo había sido un crítico acérrimo del gobierno federal por su inacción ante el crimen organizado.

Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de la policía estatal de Michoacán y de la fiscalía del Estado. El plan también incluye un aumento de recursos para la agricultura, la infraestructura, el turismo y el empleo.

Funcionarios de alto nivel de Sheinbaum, entre ellos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, participaron en el anuncio realizado en el Palacio Nacional de México.

"Se está haciendo un esfuerzo especial para las y los michoacanos", dijo Sheinbaum, añadiendo que dará seguimiento personalmente al avance del plan cada 15 días y brindará actualizaciones públicas.

El asesinato a sangre fría de Manzo, quien momentos antes de ser atacado había dado un discurso y cargaba a su pequeño hijo en brazos, desató la indignación pública, presionando al gobierno de Sheinbaum para que tomara medidas ante la creciente crisis de seguridad.

Productores de limón y aguacate del estado han denunciado durante años la extorsión, los secuestros y los asesinatos vinculados a la violencia de los cárteles. Un dirigente del sector aguacatero local, Bernardo Bravo, fue asesinado en octubre.

La esposa de Manzo, Grecia Quiroz, juró el cargo el miércoles para suceder a su esposo como alcaldesa de Uruapan y prometió continuar la lucha de Manzo contra los grupos criminales.

El 6 de noviembre, las autoridades identificaron a Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, como el autor del asesinato. Ubaldo fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lugar de los hechos. La fiscalía de Michoacán informó que otras personas estuvieron involucradas en los hechos.

(1 dólar = 18.3694 pesos mexicanos)

(Editado en español por Noe Torres)