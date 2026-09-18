La Matanza vuelve a vivir la Feria del Libro: entrada gratuita, más de 120 editoriales y todo lo que hay que saber

La Plaza General San Martín de San Justo volvió a ser escenario de una de las principales propuestas culturales de La Matanza. El Municipio inauguró la 19° edición de la Feria Municipal del Libro “Primavera de Libros”, un encuentro que se extenderá hasta el 21 de septiembre con entrada libre y gratuita y una agenda que combina literatura, periodismo, música, teatro, danza y actividades para todas las edades.

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El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la secretaria de Cultura del distrito, Silvia Francese. También participaron la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y el cantante Fabio Santana, además de artistas de los coros y orquestas locales, la Banda de Música Municipal, el Taller Intensivo de Teatro Musical de la Casa de Cultura de Ramos Mejía, el Estudio de Danza y Arte Alas y el Taller Alegría.

Espinoza destacó la magnitud que alcanzó el evento en las últimas ediciones y puso el foco en su carácter gratuito. “La Feria del Libro de La Matanza es la fiesta de la cultura de nuestra ciudad. El año pasado, más de 120 editoriales y 500 mil personas visitaron la Feria, que es totalmente gratuita”, afirmó.

El intendente señaló además que la convocatoria trasciende los límites del distrito y alcanza a vecinos de otros municipios y de la Ciudad de Buenos Aires. “Invitamos a todos los vecinos de La Matanza, pero también a quienes viven en las ciudades aledañas y municipios vecinos. El año pasado vino mucha gente de la Capital Federal y de los municipios cercanos”, sostuvo.

En ese marco, Espinoza afirmó: “Estamos muy orgullosos porque hoy la Feria del Libro de La Matanza es la de mayor magnitud de la Argentina y es totalmente gratuita para toda nuestra gente”.

La programación incluye durante los días del encuentro presentaciones y disertaciones de escritores, periodistas y artistas, además de espectáculos destinados a distintos públicos. El cierre será el 21 de septiembre, Día del Estudiante y de la Juventud, con actividades y shows especialmente dirigidos a los jóvenes.

Literatura, música y formación artística

Entre las figuras que formarán parte de la programación aparecen Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Fernando Borroni, Carito Müller, Esteban Lamothe y Luana Pascual, además de otros referentes de la cultura, el periodismo y el arte.

La jornada inaugural tuvo como una de sus protagonistas a Mora Godoy, cuya participación fue destacada por Espinoza. “Como no podía ser de otra forma, para felicidad de todo el pueblo, hoy inauguramos la Feria con la mejor, nuestra embajadora cultural de la Argentina, Mora Godoy”, expresó el intendente.

La bailarina, por su parte, recordó un proyecto de formación artística que había planteado en una edición anterior de la Feria. “Hace unos años, en este mismo escenario, dije que tenía un sueño: crear un programa de becas de capacitación gratuitas para jóvenes. Lo cumplimos el año pasado junto con Fundación Banco Provincia”, señaló Godoy.

Según explicó, varios de los jóvenes que participaron de la jornada se formaron a través de esas becas y encontraron allí una oportunidad de capacitación artística. Además, indicó que el programa continuará el próximo año con una nueva camada de participantes.

La propuesta cultural también tiene un fuerte componente vinculado a las actividades desarrolladas en el distrito durante todo el año. Espinoza destacó especialmente la presencia de las orquestas y los coros municipales, con niños y jóvenes que participan de espacios de formación musical.

“Es una emoción enorme ver a nuestros chicos de la Casa de la Cultura, a nuestras orquestas sinfónicas, con niños desde los seis años que ya forman parte de la excelencia de esa música, y a nuestros coros, tanto juveniles como de niños”, afirmó.

La cultura como política municipal

Durante el acto, la secretaria de Cultura Silvia Francese también remarcó el lugar que ocupa la actividad cultural dentro de las políticas del Municipio. “Hoy elegir estar entre libros es un acto de muchísima convicción”, sostuvo.

La funcionaria destacó la continuidad de la Feria y la decisión de sostener una propuesta cultural de acceso gratuito. “Mientras otros ven un gasto, nosotros vemos una inversión, un derecho y todo lo hermoso que tiene que haber en la cultura”, afirmó.

Espinoza, en tanto, vinculó la realización de la Feria con otras políticas desarrolladas por el Municipio y realizó cuestionamientos al Gobierno nacional en materia de cultura, educación y discapacidad. “Mientras el Gobierno nacional cierra, por ejemplo, el Coro Nacional de Niños, nosotros en La Matanza seguimos multiplicando la inversión en más coros y más orquestas”, sostuvo el intendente.

También destacó la participación de chicos con discapacidad en las actividades de la Casa de la Cultura y mencionó el acompañamiento municipal a instituciones educativas como la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y el Centro Universitario de la Innovación (CUDI).

La Feria Municipal del Libro continuará hasta el 21 de septiembre con una agenda que incluye literatura, espectáculos musicales y propuestas culturales para toda la familia. También habrá una Fiesta de la Primavera, música, shows, Pericón Nacional, food trucks, presencia de sellos editoriales e Ignacio Copani.

Al cerrar el acto inaugural, Espinoza hizo referencia al contexto social y económico y llamó a transformar el malestar en participación. “Sé que la estamos pasando muy mal, que tenemos tristeza, bronca y desesperanza, pero como intendente le digo a todo mi pueblo: transformemos, desde esta fiesta de la cultura, esa bronca, esa desesperanza y esa tristeza en lucha”, expresó.