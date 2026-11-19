La Cancillería Argentina recibió un documento histórico fechado el 24 de enero de 1833, conservado en el Archivo Histórico de Tucumán, que da cuenta de las comunicaciones oficiales entre el Gobierno de Buenos Aires y las autoridades provinciales tras la ocupación británica de las Islas Malvinas, ocurrida el 3 de enero de ese año.

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La presentación fue encabezada por el canciller Pablo Quirno y contó con la participación del gobernador Osvaldo Jaldo, además de autoridades nacionales y provinciales y veteranos de la Guerra de Malvinas. Durante el acto realizado en el Palacio San Martín, la Provincia puso a disposición de la Cancillería una copia del oficio histórico enviado por el Gobierno de Buenos Aires, entonces encabezado por Juan Ramón Balcarce, para informar al gobernador tucumano sobre la ocupación británica de las islas.

El documento constituye un registro del intercambio institucional que existía entre Buenos Aires y los gobiernos provinciales en torno a la cuestión Malvinas. El relevamiento realizado por la Cancillería junto con el Archivo Histórico provincial permitió establecer que las comunicaciones sobre el archipiélago circulaban por canales oficiales y regulares entre las distintas jurisdicciones.

El aporte del Archivo Histórico de Tucumán

Jaldo destacó el valor del documento de 1833 como respaldo histórico y jurídico de la posición argentina: "Este instrumento histórico tiene que ver con la soberanía plena de las Islas Malvinas y permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas".

El mandatario explicó que la Provincia decidió poner el material a disposición del Gobierno nacional para que pueda utilizarlo en las instancias que considere necesarias. También vinculó el hallazgo con las tareas de digitalización que se llevan adelante en el Archivo Histórico provincial.

"Este material surgió del muy buen trabajo que estamos realizando en el Archivo Histórico de la Provincia, con tareas de digitalización. Se debía poner a disposición del Gobierno nacional y el lugar indicado para hacerlo era la Cancillería", detalló.

Jaldo también reivindicó el protagonismo de Tucumán en distintos momentos de la historia nacional y mencionó a figuras como Bernabé Aráoz, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.

El reclamo argentino y la documentación histórica

Durante el acto, Quirno destacó la importancia del material incorporado al patrimonio documental del organismo y su utilidad para respaldar la posición argentina: "Los documentos históricos que hoy aporta Tucumán enriquecen el acervo de miles de documentos de la Cancillería y apoyan la labor del CASUR, nuestro Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Los registros muestran la continuidad de un reclamo que atravesó gobiernos y generaciones".

El funcionario también se refirió a la posición argentina sobre la soberanía del archipiélago y al mandato constitucional de recuperar su ejercicio pleno. "Desde 1833, la Argentina nunca concedió la ocupación y nunca dejó de protestar", explicó y detalló que "la Constitución Nacional consagra esa voluntad al establecer el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Ese mandato guía nuestra diplomacia en la búsqueda de una solución pacífica y negociada con el Reino Unido".

Quirno además mencionó la estrategia diplomática, jurídica y económica impulsada por el Gobierno nacional para defender los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur. En ese marco, hizo referencia a las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte y al proyecto Sea Lion, promovido por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, bajo licencias que la Argentina considera ilegales e ilegítimas.

"Debemos proteger los recursos de nuestra plataforma continental. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum promueven el denominado proyecto “Sea Lion”, en la Cuenca Malvinas Norte, con licencias ilegales e ilegítimas emitidas bajo la autoridad pretendida del Reino Unido. Por ese motivo, dirigimos advertencias a empresas y gobiernos e impulsamos procedimientos sancionatorios conforme a nuestra legislación", enfatizó.

El reconocimiento a los veteranos

El acto contó con la presencia de excombatientes de Malvinas. Durante su intervención, Quirno les dedicó un mensaje y vinculó la defensa diplomática de la soberanía con el reconocimiento a quienes participaron de la guerra: "Ustedes conocen el nombre y la voz de los compañeros que quedaron en las islas. Llevan su recuerdo durante más de cuatro décadas. A nuestros veteranos y caídos les debemos una defensa a la altura de su noble ejemplo de entrega. Es mi compromiso como Canciller. Quiero que tengan la certeza de que, en esta causa que llevan tan adentro, van a encontrarme siempre a su lado".

Jaldo, por su parte, remarcó que la causa Malvinas debe mantenerse por encima de las diferencias partidarias y destacó la presencia de representantes de distintos espacios políticos y de excombatientes durante la presentación.

"Malvinas está por encima de cualquier diferencia personal o política. Hoy nos acompañan representantes de distintos espacios políticos y excombatientes de Malvinas. Se trata de una reunión institucional y protocolar muy importante", concluyó.

La incorporación del oficio de 1833 suma un nuevo antecedente documental al archivo de la Cancillería y permite reconstruir cómo la noticia de la ocupación británica fue comunicada oficialmente a las autoridades provinciales.