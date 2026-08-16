Lula lanza candidatura a la reelección en Brasil y pretende recuperar el apoyo de los trabajadores al PT

El repartidor de aplicaciones Darlan Moura Almeida posa para una foto en su motocicleta durante una entrevista con Reuters.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia el domingo su última campaña de reelección desde un estadio histórico en el que en 1979 se subió a una mesa para dirigirse a unos 60.000 trabajadores ‌metalúrgicos en huelga sin sistema de megafonía.

Este regreso a ‌casa en el estadio "1 de Mayo" de São Bernardo do Campo, una ciudad industrial que en su día fue muy próspera y que se encuentra en las afueras industriales de São Paulo, es un homenaje al movimiento obrero que, con el tiempo, impulsó a Lula desde su condición de obrero de fábrica hasta convertirse en el primer presidente de clase trabajadora de Brasil.

Sin embargo, casi cinco décadas después, Lula se enfrenta al reto de cómo movilizar a una nueva generación de trabajadores temporales que operan a través de aplicaciones digitales y que tienen poca conexión con los sindicatos y las fábricas que en su día constituyeron la columna vertebral de su Partido de los ​Trabajadores (PT).

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"Se ha producido un cambio sustancial en ⁠el mundo laboral", dijo Lula después de que su gobierno sufriera derrotas en las elecciones municipales de las principales ciudades en ‌2024. "Tenemos que adaptar nuestro mensaje al mundo laboral, que ya no se limita al empleo formal y declarado".

De ⁠cara a las elecciones de octubre, el PT está intentando hacerlo apostando por ⁠una semana laboral más corta y proponiendo nuevas protecciones para los trabajadores de las aplicaciones, incluidas normativas que regulen los salarios, las condiciones laborales, las prestaciones de la seguridad social y los algoritmos de las plataformas.

La resistencia de las empresas ha frustrado en gran medida ⁠estos esfuerzos hasta ahora, y millones de trabajadores de aplicaciones, en su mayoría jóvenes y hombres, parecen mostrarse escépticos ante ​la intervención del Gobierno, un electorado al que el principal rival de Lula en la derecha, ‌el senador Flávio Bolsonaro, está dispuesto a cortejar.

LA ECONOMÍA DE LOS ‌TRABAJOS ESPORÁDICOS

En el centro del dilema de Lula se encuentra el auge de los empleos en el marco del sistema ⁠de empleo formal de Brasil, que garantiza a los trabajadores una serie de derechos laborales y prestaciones de la seguridad social.

La proporción de trabajadores con empleos formales cayó al 38,2% en diciembre desde el 46,7% registrado a finales de 2010, a pesar de que el desempleo cerró el año 2025 en un mínimo histórico del 5,1%.

Darlan Almeida, de 27 años, tenía un empleo formal, pero ahora gana más haciendo ​repartos para aplicaciones con ‌su moto en São Bernardo do Campo, donde su padre -partidario de Lula- trabajaba en una fábrica. Almeida, sin embargo, se define como apolítico y afirma que las medidas del Gobierno no tienen en cuenta lo que necesitan los trabajadores como él.

"No saben lo que necesitamos ni cómo trabajamos. Deberían pasar un día con nosotros en las calles", dijo Almeida.

Almeida es uno de los 2,1 millones de brasileños que trabajan a través de plataformas digitales, una mano de obra ⁠que creció un 170% entre 2015 y 2025, según una estimación del Banco Central basada en datos de una encuesta de la agencia de estadística de Brasil.

El conductor de Uber Eduardo Marini, de 51 años, se queja de sus condiciones laborales, pero afirma que la flexibilidad del trabajo supera las ventajas del empleo formal y teme que la regulación gubernamental pueda limitar su autonomía.

Las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales y el temor a la intromisión del Gobierno han empujado a los trabajadores hacia políticos de derecha que abogan por una regulación más laxa, según Oswaldo Amaral, investigador de opinión pública de la Universidad de Campinas.

"La percepción predominante es que el Estado solo estorba y recauda impuestos", señaló Amaral.

Marini afirma que se ‌sitúa en la derecha, al igual que el 40% de los trabajadores de las plataformas, según una encuesta de 2023 financiada por Uber y su socio brasileño iFood. Otro 40% de los trabajadores se definió como centrista, mientras que solo el 20% se identificó con la izquierda.

CRISIS DE IDENTIDAD

Lula intentó regular el trabajo a través de aplicaciones en 2024, pero los esfuerzos fracasaron debido a la oposición de las grandes empresas tecnológicas y al aumento de la desconfianza de los trabajadores. Su gobierno lo está intentando de nuevo este año, pero un nuevo proyecto de ley se ha ‌estancado en el Congreso.

Estos retos reflejan las dificultades de un partido arraigado en la organización sindical para seguir el ritmo de unos trabajadores cada vez más alejados de los sindicatos y de las estructuras laborales tradicionales.

La tasa de sindicalización de Brasil se ha reducido casi a la mitad en la ‌última década, pasando del 15,7% en 2014 ⁠al 8,9% en 2024, según los últimos datos oficiales.

Marco Teixeira, profesor de ciencias políticas de la Fundación Getulio Vargas, señaló que el Partido de los Trabajadores carece de un mensaje claro para los trabajadores de las plataformas ​de aplicaciones que no tienen un jefe identificable.

El presidente del partido, Edinho Silva, se ha mostrado abierto a una reflexión interna. Dijo que los sindicatos y los grupos de izquierda deben comprender mejor a los trabajadores del sector informal y sus condiciones laborales.

"No hablan con ellos, no los organizan y no están presentes en su vida cotidiana".

Con información de Reuters