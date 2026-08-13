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Luigi Mangione se declarará culpable en caso de acoso, según el NYT

13 de agosto, 2026 | 12.49
Luigi Mangione se declarará culpable en caso de acoso, según el NYT

​Luigi Mangione, acusado de matar a tiros ‌a un ‌directivo de una aseguradora sanitaria en Nueva York en 2024, se declarará culpable el viernes en el tribunal ​federal de ⁠Manhattan donde enfrenta ‌cargos por acoso, ⁠dijo el jueves ⁠el New York Times citando a dos personas con ⁠conocimiento del asunto.

El ​caso federal por ‌acoso es ‌independiente de los cargos ⁠de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsificación presentados por ​el ‌fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Mangione ya se ha declarado inocente en ⁠ese caso.

Mangione, de 28 años, está acusado de disparar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a la salida de ‌un hotel en diciembre de 2024.

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El asesinato fue ampliamente condenado por los responsables públicos, pero se ‌convirtió en un símbolo de la frustración de muchos ‌estadounidenses ⁠con las prácticas del sector de ​los seguros médicos.

Con información de Reuters

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