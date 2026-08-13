Luigi Mangione se declarará culpable en caso de acoso, según el NYT

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros a un directivo de una aseguradora sanitaria en Nueva York en 2024, se declarará culpable el viernes en el tribunal federal de Manhattan donde enfrenta cargos por acoso, dijo el jueves el New York Times citando a dos personas con conocimiento del asunto.
El caso federal por acoso es independiente de los cargos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsificación presentados por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Mangione ya se ha declarado inocente en ese caso.
Mangione, de 28 años, está acusado de disparar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a la salida de un hotel en diciembre de 2024.
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El asesinato fue ampliamente condenado por los responsables públicos, pero se convirtió en un símbolo de la frustración de muchos estadounidenses con las prácticas del sector de los seguros médicos.
Con información de Reuters