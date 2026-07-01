"Una lucha irrenunciable": el contundente mensaje de Insfrán en el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón

En un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán recordó al tres veces presidente de la Nación y reivindicó su legado como conductor de un proyecto político que marcó la historia argentina.

A través de un mensaje difundido este 1° de julio, el mandatario provincial definió a Perón como el "conductor de un proyecto político que marcó profundamente la historia argentina y dejó como legado la lucha irrenunciable por una Patria grande, justa, libre y soberana".

En ese marco, Insfrán renovó su compromiso con los valores del movimiento justicialista y con la continuidad de políticas orientadas al bienestar de la comunidad. "Renovamos el compromiso de seguir construyendo una comunidad organizada con más oportunidades, inclusión y desarrollo para el pueblo", expresó.

El Partido Justicialista realizará un acto homenaje

En conmemoración de la fecha, el Partido Justicialista Distrito Formosa llevará adelante un acto homenaje durante la tarde de este miércoles frente al busto del general Juan Domingo Perón, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Fontana, en la ciudad de Formosa.

La actividad buscará recordar la figura del líder justicialista y tres veces presidente de la Nación, al tiempo que reunirá a dirigentes, militantes y simpatizantes para rendir homenaje a uno de los principales referentes de la historia política argentina.

La conmemoración se enmarca en un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón y pone de relieve la vigencia de su legado dentro del movimiento justicialista y de las políticas que continúan impulsándose en la provincia de Formosa.

Insfrán y el legado peronista en la provincia

Este año el gobernador Insfrán, con motivo del 107° aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón el pasado el 7 de mayo, homenajeó el legado de Evita como garante de los derechos conquistados en Argentina: "Fue una mujer que marcó la historia con su profunda vocación de servicio, su entrega al pueblo y su lucha incansable por la justicia social”.

Insfrán remarcó que Evita "vive en cada derecho conquistado y en las políticas públicas que protegen a quienes más lo necesitan", en una clara reivindicación de los principios históricos del peronismo vinculados a la inclusión y la igualdad social.

Finalmente, Insfrán también recordó una de las frases más emblemáticas de Eva Perón: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. El gobernador aseguró que ese principio "sigue guiando el camino de un Estado presente, comprometido con la igualdad y la inclusión".