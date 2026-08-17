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Los hutíes afirman que han atacado buques saudíes frente a las costas de Moca, en Yemen

17 de agosto, 2026 | 09.52
Los hutíes afirman que han atacado buques saudíes frente a las costas de Moca, en Yemen

​Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron con misiles lo que ‌describieron como ‌un buque militar saudita y cuatro buques de escolta en el mar Rojo, informó el lunes en Telegram el portavoz militar del grupo, Yahya Sari.

Las autoridades sauditas no han confirmado ​de inmediato ⁠la noticia.

Moca es un puerto del ‌mar Rojo situado cerca del ⁠estrecho de Bab ⁠el-Mandeb, un punto estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén ⁠y que constituye una importante ​ruta marítima internacional.

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El martes ‌pasado, los hutíes atacaron ‌un barco en el estrecho de ⁠Bab el-Mandeb, en la entrada sur del mar Rojo, informó la agencia de noticias Saba, controlada por los ​hutíes. ‌El Ministerio de Transporte de Yemen dijo que cuatro tripulantes murieron en el ataque.

Los hutíes impusieron en julio un bloqueo naval ⁠contra Arabia Saudita en el mar Rojo, en respuesta a lo que describieron como un asedio saudí a Yemen, una acusación que Riad ha negado.

Dos fuentes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente declararon a ‌Reuters el lunes que los hutíes habían atacado un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb con seis misiles.

Las fuentes añadieron que el buque llevaba ‌más de un año fuera de servicio por motivos de mantenimiento y que se ‌cree ⁠que estaba vacío en el momento del ataque.

Con información de Reuters

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