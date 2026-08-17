Los hutíes afirman que han atacado buques saudíes frente a las costas de Moca, en Yemen

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron con misiles lo que describieron como un buque militar saudita y cuatro buques de escolta en el mar Rojo, informó el lunes en Telegram el portavoz militar del grupo, Yahya Sari.
Las autoridades sauditas no han confirmado de inmediato la noticia.
Moca es un puerto del mar Rojo situado cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que constituye una importante ruta marítima internacional.
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El martes pasado, los hutíes atacaron un barco en el estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada sur del mar Rojo, informó la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes. El Ministerio de Transporte de Yemen dijo que cuatro tripulantes murieron en el ataque.
Los hutíes impusieron en julio un bloqueo naval contra Arabia Saudita en el mar Rojo, en respuesta a lo que describieron como un asedio saudí a Yemen, una acusación que Riad ha negado.
Dos fuentes del Gobierno yemení reconocido internacionalmente declararon a Reuters el lunes que los hutíes habían atacado un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb con seis misiles.
Las fuentes añadieron que el buque llevaba más de un año fuera de servicio por motivos de mantenimiento y que se cree que estaba vacío en el momento del ataque.
Con información de Reuters