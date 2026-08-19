Los casos de ébola en República Democrática del Congo superan los 5.000, según el Gobierno

Personas desplazadas observan a un sanitario con equipo de protección individual (EPI) completo durante el entierro de presuntas víctimas de ébola en el campamento de desplazados de Kigonze, en Bunia, República Democrática del Congo

​El número de casos confirmados de ébola en República Democrática del ‌Congo supera ya ‌los 5.000, según datos del Gobierno publicados a última hora del martes, mientras las autoridades sanitarias advierten de que las medidas de respuesta no están logrando contener esta enfermedad mortal.

La decimoséptima epidemia ​de ébola ⁠en República Democrática del Congo se ‌convirtió a finales de julio ⁠en la mayor de ⁠la historia del país en cuanto a número de casos y, durante el fin ⁠de semana, el número de fallecidos ​alcanzó los 2.378, según ‌informó el instituto de ‌salud pública, superando así el anterior ⁠brote más grave, registrado entre 2018 y 2020.

El instituto ha registrado hasta la fecha 5.021 casos, según su ​último informe ‌de situación, lo que lo convierte en el segundo brote más grave a nivel mundial, solo por detrás de la epidemia de ⁠2014 a 2016 en África occidental, tanto en número de contagios como de fallecimientos.

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El brote actual está causado por la cepa de Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

El brote ha ‌cobrado impulso desde que se declaró el 15 de mayo, ya que la débil infraestructura sanitaria, la resistencia de la comunidad, la inestabilidad y las protestas de ‌los trabajadores de respuesta dificultan los esfuerzos para identificar los casos y actuar ante ellos.

(Reporte ‌de la ⁠redacción de Congo; escrito por Amindeh Blaise Atabong y de ​la redacción de Nairobi; edición de Robbie Corey-Boulet, Jacqueline Wong y Saad Sayeed; edición en español de Jorge Ollero Castela)