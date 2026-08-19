Los ataques contra el personal humanitario alcanzaron un máximo histórico en 2025, según la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) evalúan la situación tras la extinción en la provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo

El año pasado se registró un número récord de ataques contra trabajadores humanitarios, debido en parte al mayor uso ‌de drones armados, informó ‌el miércoles Naciones Unidas, que calificó esta tendencia de "espantosa".

Unos 907 trabajadores humanitarios resultaron muertos, heridos o secuestrados en 2025, frente a los 833 del año anterior, según la Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, una plataforma financiada por Canadá y Australia que recopila los principales incidentes de seguridad que afectan ​a los trabajadores ⁠humanitarios.

De ellos, 350 fueron asesinados, lo que supone un ligero descenso ‌respecto a la cifra récord de 387 registrada ⁠en 2024.

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El secretario general de las ⁠Naciones Unidas, António Guterres, calificó el nivel de violencia de espantoso e instó a los Estados a respetar las normas de la guerra ⁠y a exigir responsabilidades a los autores.

"Servir a los ​demás se ha vuelto más peligroso que nunca", ‌afirmó, antes de las ceremonias de ‌la ONU previstas para el Día Mundial de la Asistencia ⁠Humanitaria, en las que se izarán las banderas a media asta en Nueva York y Ginebra en honor a los fallecidos.

El responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, señaló que ​la proliferación ‌de drones armados baratos y adaptables en los conflictos ha aumentado los riesgos. En marzo, unos ataques con drones alcanzaron Goma, en el este de República Democrática del Congo, causando la muerte de al menos tres personas, ⁠entre ellas un cooperante francés, mientras que los convoyes de ayuda en Sudán y Ucrania han sido atacados en repetidas ocasiones.

Gaza fue, con diferencia, el lugar más mortífero para los trabajadores humanitarios en 2025, con 186 trabajadores humanitarios asesinados allí el año pasado, según muestra la base de datos, seguida de Sudán. La Agencia de la ONU para ‌los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha informado de que al menos 393 miembros de su personal han sido asesinados allí desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza el 7 de octubre de 2023.

Israel, que combate a los milicianos de Hamás en ‌Gaza, ha afirmado que hace todo lo posible por evitar víctimas civiles.

El exdirector de la UNRWA Philippe Lazzarini dijo este año que estaba tratando ‌de constituir un ⁠grupo de alto nivel para investigar las muertes del personal.

Bushra Khalidi, responsable de política humanitaria global de ​Oxfam, pidió una mayor protección para los trabajadores humanitarios y dijo: "Estamos siendo testigos de un ataque contra la propia acción humanitaria".

Con información de Reuters