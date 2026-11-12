Llega Hecho en MTZ: la mega expo industrial de La Matanza reunirá a más de 100 empresas y PyMEs

La Matanza realizará una nueva edición de Hecho en MTZ, la muestra industrial, productiva y tecnológica que reunirá a más de 100 empresas, PyMEs, cooperativas, emprendimientos e instituciones del distrito. El evento se desarrollará desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita y propuestas para toda la comunidad.

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La exposición funcionará de 12 a 20 horas en el playón de estacionamiento del Shopping de San Justo, ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 3910. Durante las tres jornadas, los visitantes podrán conocer el potencial productivo local y recorrer los espacios dedicados a distintos sectores de la industria y la innovación.

La propuesta incluirá una feria de emprendedores, stands de juegos, espacios gamer, muestras de innovación, espectáculos en vivo, sorteos y food trucks con distintas alternativas gastronómicas. De esta manera, la exposición combinará actividades vinculadas con la producción y la tecnología con opciones recreativas para disfrutar en familia durante el fin de semana.

Uno de los atractivos será una experiencia inmersiva para conocer el Polo Científico y Tecnológico, construido en Ciudad Evita y próximo a inaugurarse. A través de esta propuesta, los visitantes podrán acercarse al proyecto y conocer sus características.

Hecho en MTZ busca visibilizar el trabajo de las empresas y emprendimientos de La Matanza, además de promover el desarrollo de la industria local y fortalecer los vínculos entre el sector productivo y la comunidad. La iniciativa también permitirá conocer de cerca a quienes participan de la actividad económica del distrito, desde grandes empresas hasta pequeñas y medianas unidades productivas, cooperativas y emprendedores.

Reconocida como Capital Industrial de la Argentina, La Matanza cuenta con una importante actividad manufacturera y productiva. En ese contexto, la exposición apunta a mostrar la diversidad de rubros, las propuestas tecnológicas y las iniciativas que forman parte de su entramado económico. La entrada será gratuita durante los tres días y no se requiere abonar para recorrer los stands y participar de las actividades programadas.

La Matanza suma nuevos centros de monitoreo

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, lanzó nuevos centros de monitoreo en la vía pública, destinados a fortalecer la vigilancia y seguridad en la localidad. "Vamos a seguir abriendo centros de monitoreo en la vía pública, en lugares estratégicos, porque están dando muy buenos resultados, en cada una de las ciudades de La Matanza”, indicó durante la supervisión de un Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en San Justo.

La medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que busca optimizar el seguimiento de las más de 6.000 cámaras instaladas en todo el distrito. En ese sentido, Espinoza explicó que el objetivo es "generar un control más específico" sobre la red de videovigilancia para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y fortalecer las tareas de prevención.

Durante la actividad, el intendente puso en valor la inversión realizada por el Municipio en materia de tecnología aplicada a la seguridad. Señaló que La Matanza lleva adelante "la inversión más grande en prevención y seguridad de su historia", a través de un sistema que incluye más de 6.000 cámaras 4K, más de 1.500 paradas seguras para usuarios del transporte público, más de 40.000 luminarias LED y tótems de seguridad instalados en plazas, corredores comerciales y zonas de alta circulación.

Todos estos dispositivos se encuentran conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo, desde donde se coordinan las acciones de seguimiento y asistencia. Además, el sistema incorpora herramientas de inteligencia artificial y geolocalización que permiten agilizar la atención de emergencias.