Nueva licencia de conducir profesional: cuáles son los cambios que rigen y cómo gestionarla

La Rioja comunicó una nueva disposición en cuanto a los registros de conducir, la cual establece que los profesionales deberán ser gestionados por la provincia. Si bien las localidades continuarán emitiendo el carnet físico una vez aprobado el trámite, la propuesta de la gobernación está vinculada a mejorar los estándares de manejo en la región.

En dialogó con medios El Independiente, la directora de Seguridad Vial, Emilia Roncoroni, brindó detalles de esta nueva modalidad para tramitar la licencia de conducir profesional. La funcionaria explicó los cambios dispuestos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la modificación de la Ley de Tránsito.

"Lo que se hace, aparte de la eliminación de licencias lintis, se van a fusionar las ex lintis con las categorías profesionales, que son las que se emitirán hasta el 18 de mayo", detalló la directora y aclaró que en las localidades se harán las licencias particulares como la AB y G, motos autos y maquinaria agrícola, respectivamente. "Esas categorías las vamos a seguir trabajando de manera normal desde el Municipio", manifestó Roncoroni.

Mejorar la calidad de los choferes profesionales

"A partir de la modificación de esta reglamentación lo que se hará es elevar los estándares, es decir, las exigencias, para las categorías profesionales que se fusionarán con las ex lintis", destacó Roncorini y explicó: "Nación otorga facultades a las provincias, mediante acuerdos, para intervenir en ese otorgamiento".

"Los solicitantes profesionales tendrán que modificar el proceso que antes realizan cada un año o dos, ya que ahora tendrán que hacer el examen médico a través de prestadores privados al igual que el examen práctico", remarcó la directora y concluyó: "Esos trámites se realizarán en prestadores privados y luego fiscalizará la Provincia y nosotros como Municipio vamos a emitirla".

La Rioja garantiza el acceso al agua, electricidad y conectividad

La gestión estatal de La Rioja no solo interviene para la mejorar los estándares de tránsito, sino que mejora el acceso a los servicios básicos para los vecinos riojanos. Es por ello que Quintela visitó la semana el departamento General Ortiz de Ocampo, donde se informó del avance de las obras de electrificación y provisión de agua en la localidad de Bañado de Tigre.

En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario destacó: "Llegamos a Bañado del Tigre, donde pudimos llevar agua potable y energía eléctrica a los habitantes de este paraje, una zona postergada por la lejanía y las dificultades para llevar los servicios. Y en Noriega también pudimos cumplir con la promesa de que las familias de allí accedan a la energía eléctrica".

"Esto mejorará, sin dudas, su calidad de vida. Sean dos o 100 familias en los parajes, nuestro deseo es que vivan con tranquilidad, comodidad y con sus necesidades básicas cubiertas. Así hacemos que el Estado provincial esté presente llevando oportunidades a cada rincón de la provincia", valoró.

Durante la visita, el gobernador riojano felicitó al equipo de trabajo y consideró que tiene un "equipo muy comprometido, porque si no fuera por ellos esto no sería posible", y remarcó: "Muchas veces yo me llevo los elogios, pero quiero compartirlos con los diputados, porque para hacer esto necesito autorización para manejar los recursos que no son míos, son del Estado. Y decidimos traerlos acá".

"Luz y agua son dos elementos vitales, y vamos a traer internet también, porque esto permite crecer, desarrollarse, y que la gente venga, porque la vida acá es mucho más fácil, más llevadera que en la ciudad", enfatizó el gobernador riojano y finalizó que en el campo "no es el hambre el problema, en el campo el problema son los servicios".