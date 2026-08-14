Letonia derriba un dron en su espacio aéreo y Finlandia restringe el acceso a zonas del Báltico

Aviones de combate que participaban en una misión de defensa aérea de la OTAN han derribado un dron que entró en el espacio aéreo de Letonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, en la madrugada del viernes, según han informado las Fuerzas Armadas de Letonia a través de la red social X.
Las Fuerzas Armadas también levantaron una alerta de amenaza aérea en las regiones cercanas a Rusia.
Finlandia, otro Estado miembro de la UE y de la OTAN que también comparte frontera con Rusia, restringió temporalmente las zonas de tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia, según informaron sus fuerzas de defensa en X, como medida de precaución ante la posible presencia de drones.
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Las Fuerzas Armadas de Letonia no facilitaron de inmediato detalles sobre el dron ni sobre su origen.
Los países vecinos de Rusia y Ucrania emiten alertas de amenaza aérea y derriban drones de vez en cuando, mientras Moscú y Kiev siguen intercambiando ataques tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.
Durante la noche, Rusia derribó 15 drones en la región de Leningrado, cercana a Finlandia y Estonia y donde se encuentra San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país y un importante centro de exportación, según informó el gobernador regional, Alexander Drozdenko, a primera hora del viernes a través de Telegram.
Los vecinos del norte de Rusia que forman parte de la OTAN están reforzando la seguridad en torno a presas, centrales eléctricas e infraestructuras de gas natural, lo que refleja la creciente preocupación de que Moscú pueda llevar a cabo un ataque de "falsa bandera" contra ellos utilizando drones ucranianos.
Con información de Reuters