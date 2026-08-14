Letonia derriba un dron en su espacio aéreo y Finlandia restringe el acceso a zonas del Báltico

FOTO DE ARCHIVO. Aviones de combate franceses del modelo Rafale, pertenecientes a la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico, sobrevuelan la base aérea de Lielvarde, en Letonia

Aviones ​de combate que participaban en una misión de defensa aérea de la OTAN han ‌derribado un dron ‌que entró en el espacio aéreo de Letonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, en la madrugada del viernes, según han informado las Fuerzas Armadas de Letonia a través de la red social X.

Las Fuerzas ​Armadas también levantaron ⁠una alerta de amenaza aérea en las ‌regiones cercanas a Rusia.

Finlandia, otro Estado ⁠miembro de la UE y ⁠de la OTAN que también comparte frontera con Rusia, restringió temporalmente las zonas de tráfico aéreo ⁠y marítimo en la parte oriental del ​golfo de Finlandia, según informaron ‌sus fuerzas de defensa en ‌X, como medida de precaución ante la ⁠posible presencia de drones.

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Las Fuerzas Armadas de Letonia no facilitaron de inmediato detalles sobre el dron ni sobre su origen.

Los países vecinos ​de Rusia ‌y Ucrania emiten alertas de amenaza aérea y derriban drones de vez en cuando, mientras Moscú y Kiev siguen intercambiando ataques tras la invasión a gran ⁠escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Durante la noche, Rusia derribó 15 drones en la región de Leningrado, cercana a Finlandia y Estonia y donde se encuentra San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país y ‌un importante centro de exportación, según informó el gobernador regional, Alexander Drozdenko, a primera hora del viernes a través de Telegram.

Los vecinos del norte de Rusia que forman parte de la OTAN ‌están reforzando la seguridad en torno a presas, centrales eléctricas e infraestructuras de gas natural, lo que refleja ‌la creciente ⁠preocupación de que Moscú pueda llevar a cabo un ataque de "falsa bandera" ​contra ellos utilizando drones ucranianos.

Con información de Reuters