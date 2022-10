Banco de La Pampa: Ziliotto anunció 22 cuotas a tasa 0, y más beneficios y promociones

Con el objetivo de “intervenir en la economía para potenciarla”, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, junto al presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, anunció un nuevo paquete de medidas que incluye: compras en 22 cuotas a tasa cero; aumento del límite de compra; promociones para el Mundial de Fútbol 2022, las fiestas de fin de año y el turismo pampeano, con descuentos y sin interés. Además, informó que en noviembre se implementará una línea de créditos destinada a PyMEs.

El Gobernador enmarcó los anuncios dentro de una “política de Estado que tenemos en este Gobierno provincial: intervenimos en la economía para potenciarla, para apuntalar ese proceso de recuperación que se dio con posterioridad a la pandemia y que tiene como objetivo sostener la economía y el consumo, generando así actividad económica para obtener más trabajo de calidad salarial”.

En el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde acompañaron los anuncios Graciela Bejar, de la Cámara de Comercio, Industrial y Producción de La Pampa; y René Vallejos, de la Cámara de Comercio y Afines de General Pico; el mandatario pampeano aseguró que “hemos involucrado a todas las áreas institucionales del Gobierno que tienen incumbencia para intervenir en la economía, con un elemento diferenciador que es una fuerte inversión pública”.



Sinergia público-privada

Ziliotto que enfatizó que “siempre hablamos de la sinergia público-privada, entendemos que es lo público y lo privado; no lo público o la privado” destacó al tiempo que aseguró que “cumplimos con nuestro rol de ser un ordenador de la economía. Así como tenemos una fuerte inversión en subsidio de tasa, en financiar los programas de generación de empleo, ayer tuvimos una buena noticia: seguimos sosteniendo el crecimiento en generación de empleo” y destacó que “en los últimos tres años generamos más trabajo privado que público, uno de cada cuaro empleos es privado”.

También explicó Ziliotto que “parte de las herramientas a nuestro alcance actúan sobre las consecuencias de la inflación, no sobre sus causas. Y a partir de la intervención del BLP, un Banco cada vez más dispuesto a sostener la génesis de su creación como Banco de fomento, estamos haciendo un gran esfuerzo”.



Cuotas fijas a tasa % 0

“Esto -aseguró Ziliotto- genera mayor consumo, mayor capacidad de crédito para los clientes y, a partir de un elemento que no es novedoso, pero sí disruptivo para los tiempos que corren, estamos lanzando promociones en cuotas fijas a tasa 0%”.

Y destacó que “el costo de sostener una tasa a largo plazo lo asumen el Gobierno provincial y el Banco de La Pampa. Porque entendemos que, a través de estas medidas, indirectamente, potenciamos el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que son los que sostienen el consumo. Ese es nuestro modelo ideológico de desarrollar la provincia de La Pampa”, concluyó.

Para continuar favoreciendo el consumo y la economía provincial el Banco de La Pampa SEM pone en marcha nuevas campañas y promociones en los últimos meses del año, que incluyen descuentos, cuotas sin interés, canjes de puntos y aumentos de reintegros entre otros beneficios.



Promo Mundial sin interés y sin tope

Con más de 500 comercios adheridos de Hogar y Electro, la promoción ofrece hasta 22 cuotas a tasa 0% y 10% de descuento, sin tope. Estará vigente desde el 22 de octubre al 5 de diciembre. Los comercios adheridos pueden consultarse en el sitio web: www.bancodelapampa.com.ar



Hot Sale Mundial

Con importantes descuentos, se podrán canjear puntos del PampaClub en el merchandising y los combos de la hinchada para alentar a la selección.



Promociones por rubro

Continúan vigentes las promociones por rubro, por cuenta y por mes para los Paquetes Pampa: hasta $15.000 de ahorro por mes, 25% de descuento con nuevo tope de $3.000. Combustible los domingos, farmacia los martes, librería los jueves y todos los días restaurantes y pasajes.



Límite de compra

Beneficiará 92 mil clientes con el aumento de límite. Serán $ 3.500 millones más para comprar al contado y $ 7.000 millones en cuotas.

El Banco de La Pampa invierte $10.500 millones para incentivar el consumo en comercios de cercanía. El aumento será un 138% superior al realizado en octubre del 2021.



Campañas futuras

Préstamos

Con una cartera asignada de $ 2.000 millones al 39%TNA, el BLP financiará el capital de trabajo de PyMEs que pagan sus sueldos en la entidad. La oferta estará vigente del 15 de noviembre del 2022 al 15 de enero del 2023.



Promo Fiestas

Para las fiestas de fin de año, los Paquetes Pampa gozarán, en todos los rubros, de descuentos y cuotas sin interés en comercios de cercanía.



Turismo pampeano

Los 190.000 clientes con puntos del Pampa Club podrán disfrutar de experiencias turísticas pampeanas. Ya hay 10 operadores disponibles.



Logros en 2022

El Banco de La Pampa detalló lo realizado durante el año en curso, destacando que se otorgaron préstamos personales por $4.000 millones, con $2.000 millones otorgados al 29% TNA (50% en promoción).

Hubo más de $ 25.000 millones de consumo con tarjetas de crédito, 725.000 compras en promos por más $ 5.000 millones (20% del total) y descuentos para clientes por $ 900 millones con Paquetes Pampa.