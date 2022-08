La Historia De Mariano Rosales Que Inspira A Nuevos Emprendedores

Mariano el emprendedor e influecer que todas las marcas quieren tener.

Rosales viene emprendiendo desde una temprana edad. El crecimiento de la tecnología permitió que Mariano pueda brindar su conocimiento atravesando fronteras. Con su estilo particular y llamativo se hizo furor en Instagram @marianorosales (hoy cuenta con 1.3 millones de seguidores) y todas las marcas lo buscan para trabajar con él.

MARIANO ROSALES es uno de esos perfiles destacados que logró construir una comunidad fiel que no solo sigue su día a día, sino que también toma los diferentes consejos que da para poder llevar adelante un emprendimiento propio.

Mariano nos explica que el viejo modelo de publicidad para las empresas y emprendimientos está obsoleto.

La publicidad en carteles, en propagandas etc. esos anuncios publicitarios, ¿los ves? No. Es por eso que la estrategia de marketing de influencers se ha convertido en una parte tan integral de cualquier plan de marketing. Pero ¿Qué es el marketing de influencers?¿Y cómo puedes aprovecharlo para tu negocio?

Uno de los mayores errores que cometen los emprendedores es pensar que pueden hacerlo todo solos. Empiezan a pensar en sí mismos como una isla (algo individual). Ese pensamiento hace que sea mucho más difícil hacer crecer su negocio y dar a conocer su nombre a clientes potenciales, si puede aprovechar las audiencias, las relaciones o los mercados de otras empresas o individuos más establecidos, el mundo está a su alcance.

“Puede experimentar un crecimiento explosivo incluso con un nuevo negocio.”

Con el marketing de influencers, las empresas recurren a personajes famosos o iconos culturales conocidos como influenciadores para promocionar su producto o Servicio en lugar de venderse a la manera tradicional.

El marketing de influencers generalmente aprovecha personalidades con muchos seguidores en medios de comunicación social en plataformas como Instagram y otras.

Esas personalidades harán videos o transmisiones en vivo que promocionan su producto, videos que llegan a sus miles e incluso millones de seguidores. Compartirán el mensaje con sus seguidores. Estas personas con audiencias enormes pueden hacer que se destaque y aportar un valor masivo a su marca.

Antes de Internet, había algo similar al marketing de influencers: el marketing de boca en boca. Pero hay una diferencia entre el marketing de boca en boca y el marketing de influencers. El marketing de boca en boca depende únicamente de las referencias de los clientes para mantener el negocio en funcionamiento; luego, el negocio espera a que los clientes acudan a ellos. El marketing de influencers es una estrategia más ambiciosa que contrata directamente a una persona o entidad para comercializar activamente en su nombre.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MARKETING DE INFLUENCERS?

MARIANO ( @marianorosales ) dice que la mejor manera de conseguir fanáticos es hacer que alguien más le diga a todos lo bueno que eres. Aunque puedes decírselo a todos tú mismo, por lo general parece jactancioso e inauténtico. Sin embargo, si alguien más lo dice, especialmente alguien con miles o millones de fanáticos y seguidores, es mucho más creíble. Es posible que los fans de ese influencer no sepan tu nombre ni nada sobre tu empresa, pero confían en el influencer; si el influencer es un fan, ellos también pueden serlo

La estrategia de marketing de influencers es inherentemente más orgánicos que los anuncios más tradicionales, principalmente porque los influencers son vistos como líderes de pensamiento y modelos a seguir. Al invertir tiempo y energía en cultivar su audiencia y formando conexiones instantaneas con sus seguidores, estos influencers se han convertido en fuentes confiables de información.

Ya conoces la importancia del marketing en redes sociales. Los medios sociales pueden ayudar a atraer tráfico masivo a su sitio, crear una conexión más fuerte entre usted y sus clientes y generar una cobertura mediática ganada.

Los influencers pueden ayudar a crear esta conexión en torno a tu marca. Ellos pueden hacer que aumente su seguimiento en las redes sociales, le dan a su marca un alcance más amplio.

¿Qué es el marketing de influencers? En esencia, está aprovechando el poder de los líderes de opinión que, cuando promocionan su producto o servicio, las personas escuchan y se involucran, lo que aporta un sentido de comunidad a su marca.



Cuando te empezaste a dar cuenta que la gente te reconocía?

Mariano: Fue todo muy loco, a la gente le empezó a gustar el contenido. Que compartía en @marianorosales Siempre dije y sostengo que una red social se puede utilizar de muchas maneras pero yo elijo utilizarla para aportar valor. Siento una enorme conexión con mis seguidores y eso me encanta.

Todo eso fue llevando a que las marcas me empezaran a buscar e invitar a eventos privados. Ahi mucha gente conocia de mis conferencias, me seguían en redes y veían mi trato constante con muchas celebrities, los fanáticos se acercaban a saludarme como si nos conociéramos de toda una vida me pedían fotos tras fotos, yo no entendía mucho hasta me daba un poco de vergüenza. Luego en frio me decía Mariano estas haciendo bien el trabajo y la gente te lo esta haciendo saber. Ahi comencé a darme cuenta que la gente me reconocía.

Es un orgullo que la gente se acerque, te cuente sus experiencias, te pidan un consejo y que con solo escucharte se vayan con más ganas de construir un futuro mejor. La pasión en hacer lo que hago es ver a las personas mejorar, ver una familia que pudo cambiar por algunas herramientas que les brindo para que logren sus propios objetivos y se animen a emprender en un mundo tan veloz y voraz.

¿Hay algún secreto para emprender con éxito?

Mariano La gente preguntaba mucho por mi secreto, se interesaron por lo que yo realizaba y cómo estaba logrando buenos resultados, así que nos dimos a la tarea de impartir cursos en dónde ellos conocieran los mejores tips para arrancar su proyecto. Así surgen otros dos proyectos más en el área de marketing.

*La gente se siente muy identificada con un pibe común de barrio que se animó a emprender*

Como es ser emprendedor e influencer en el entorno familiar?

Mira por suerte con mi mujer Antonella (@antonellaswrok también con una con una cantidad amplia de seguidores) nos subimos a este barco juntos y nos apoyamos unos con el otro. Anto es un gran pilar en mi vida estuvo siempre en mis peores momentos cuando me la veía difícil ella nunca dejo de creer en mí y apoyarme. Hoy vivimos una aventura juntos y nuestra hija Micaela creo que nos va a pasar por arriba, entre risas.

Tenés fotos con un montón de Celebrities Empresarios importantes de Argentina como Eduardo Costantini, Fernando Burlando, Marcelo Tinelli, Marcelo Gallardo, Javier Milei, etc. ¿dónde y cómo los conociste?

Siempre mi buen desempeño y reputación me fue acercando a muchas personas entre ellos a muchas celebrities. He impulsado a varios con sus proyectos, les di un consejo o ayudé con sus redes para que su negocio sea más visible y llamativo. Cuando entras en el circulo, todos se conocen entre todos y si haces las cosas bien siempre sos bienvenido. Dos factores importantes, excelente trabajo y buena reputación, me permitieron estar con figuras muy importantes de Argentina y del mundo. Como por ejemplo compartir escenarios aconsejando y guiando a más de 3000 personas con los Coach financieros más exclusivos de Latinoamérica. Como emprendedor si haces las cosas bien la gente siempre te abre las puertas, ser agraciado siempre las mantiene y las duplica. Muchas figuras me las abrieron, hemos hecho cosas juntos y han quedado muy buenas amistades.

Qué consejo le podes dejar a las personas?

¡Que la mejor inversión del mundo es tu formación como emprendedor! “No se pierde, no se devalúa en el tiempo, no genera pérdidas y puede incrementar tu patrimonio de manera inimaginable”. Casi el 100% de las personas que emprenden lo hacen de forma automática, les surge el impulso emprendedor y se lanzan sin saber qué pasos seguir, pierden tiempo y dinero.

Eso acompañado a que sean felices porque tenemos solo una oportunidad para ser feliz y no hay que desaprovecharla.