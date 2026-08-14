La erupción del Etna prolonga hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Catania, en Sicilia

Los vuelos en el aeropuerto de Catania, en Sicilia, permanecerán suspendidos hasta la madrugada del sábado debido a las cenizas provocadas por la actividad volcánica del Etna, que ha obligado a cancelar o desviar cientos de vuelos durante la última semana.
Todas las llegadas a este aeropuerto insular, el quinto más transitado de Italia por número de pasajeros, quedarán suspendidas hasta las 2:00 de la madrugada hora local (0000 GMT) del 15 de agosto, según informó el jueves por la noche la empresa gestora del aeropuerto, SAC, en un comunicado.
Se ha aconsejado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con sus compañías aéreas antes de desplazarse al aeropuerto.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Estas restricciones prolongadas se producen en plena temporada de vacaciones de verano, lo que afecta a miles de pasajeros y ha supuesto una presión adicional para los demás aeropuertos de Sicilia.
El Etna, el volcán más alto y activo de Europa, interrumpe con frecuencia las operaciones del aeropuerto de Catania, cuyo operador puso a la venta en mayo una participación de al menos el 51%.
Con información de Reuters