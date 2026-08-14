La erupción del Etna prolonga hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Catania, en Sicilia

Lava incandescente y material volcánico son expulsados ​​de un cráter durante una erupción del Monte Etna, en Sicilia, Italia

Los vuelos en el aeropuerto de Catania, en ‌Sicilia, permanecerán ‌suspendidos hasta la madrugada del sábado debido a las cenizas provocadas por la actividad volcánica del Etna, que ha obligado a cancelar o desviar ​cientos de ⁠vuelos durante la última ‌semana.

Todas las llegadas a ⁠este aeropuerto insular, ⁠el quinto más transitado de Italia por número de pasajeros, quedarán ⁠suspendidas hasta las 2:00 ​de la madrugada ‌hora local (0000 GMT) del ‌15 de agosto, según informó ⁠el jueves por la noche la empresa gestora del aeropuerto, SAC, en un ​comunicado.

Se ‌ha aconsejado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con sus compañías aéreas antes ⁠de desplazarse al aeropuerto.

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Estas restricciones prolongadas se producen en plena temporada de vacaciones de verano, lo que afecta a miles de pasajeros y ha supuesto ‌una presión adicional para los demás aeropuertos de Sicilia.

El Etna, el volcán más alto y activo de Europa, interrumpe con frecuencia ‌las operaciones del aeropuerto de Catania, cuyo operador puso a la ‌venta ⁠en mayo una participación de al menos el ​51%.

Con información de Reuters