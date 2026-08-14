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La erupción del Etna prolonga hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Catania, en Sicilia

14 de agosto, 2026 | 06.10
La erupción del Etna prolonga hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Catania, en Sicilia

Los vuelos en el aeropuerto de Catania, en ‌Sicilia, permanecerán ‌suspendidos hasta la madrugada del sábado debido a las cenizas provocadas por la actividad volcánica del Etna, que ha obligado a cancelar o desviar ​cientos de ⁠vuelos durante la última ‌semana.

Todas las llegadas a ⁠este aeropuerto insular, ⁠el quinto más transitado de Italia por número de pasajeros, quedarán ⁠suspendidas hasta las 2:00 ​de la madrugada ‌hora local (0000 GMT) del ‌15 de agosto, según informó ⁠el jueves por la noche la empresa gestora del aeropuerto, SAC, en un ​comunicado.

Se ‌ha aconsejado a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con sus compañías aéreas antes ⁠de desplazarse al aeropuerto.

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Estas restricciones prolongadas se producen en plena temporada de vacaciones de verano, lo que afecta a miles de pasajeros y ha supuesto ‌una presión adicional para los demás aeropuertos de Sicilia.

El Etna, el volcán más alto y activo de Europa, interrumpe con frecuencia ‌las operaciones del aeropuerto de Catania, cuyo operador puso a la ‌venta ⁠en mayo una participación de al menos el ​51%.

Con información de Reuters

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