La búsqueda de las víctimas del terremoto de Indonesia continúa en el Día de la Independencia

Los aldeanos se refugian en tiendas de campaña tras una réplica del terremoto en Ende, Nusa Tenggara Oriental, Indonesia

Por Ananda Teresia y ​Stanley Widianto

ENDE, Indonesia, 17 ago (Reuters) - Los equipos de rescate del este de Indonesia peinarán este lunes los edificios derrumbados para localizar a cualquier ‌persona que pueda seguir atrapada ‌bajo los escombros tras un terremoto mortal que se ha cobrado la vida de al menos 53 personas, mientras el país celebra su Día de la Independencia aún conmocionado por las nuevas sacudidas.

La catástrofe del sábado en la provincia de Nusa Tenggara Oriental ha sido la más mortífera del país desde que un terremoto de 2022 se cobró cientos de vidas ​en Java Occidental. ⁠El balance oficial de víctimas mortales ascendía a 53 a última hora ‌del domingo.

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El terremoto también provocó deslizamientos de tierra y bloqueó ⁠carreteras en toda la provincia más meridional ⁠de Indonesia, incluidas las regiones de Sikka y Manggarai.

Miles de personas fueron evacuadas, y muchas de ellas se refugiaron en tiendas de campaña al aire ⁠libre, temerosas de regresar a sus hogares por miedo a las ​réplicas.

Según medios de comunicación locales citando al director ‌de la agencia de geofísica, hasta el ‌lunes se habían registrado casi 1.600 réplicas en la provincia. La ⁠agencia informó de un terremoto de magnitud 5,6 en la región de Nagekeo, cerca del epicentro inicial, el lunes por la mañana.

En el aparcamiento de un centro de salud dañado, repleto de tiendas de campaña y ​camas de ‌hospital, en un pueblo cercano a la región de Ende, afectada por el terremoto, Firmus Woge, un agricultor de 64 años, recibía tratamiento para su asma, agravada por el pánico que sentía mientras los edificios a su alrededor seguían temblando.

Contó que había tenido ⁠dificultades para respirar durante la noche. Aunque se encontraba mejor el lunes por la mañana, las nuevas réplicas le volvieron a dejar sin aliento.

"Me sentía mejor anoche y esta mañana, pero está empeorando de nuevo tras el terremoto de esta mañana", dijo, jadeando para recuperar el aliento.

CONTINUARÁN LAS BÚSQUEDAS

La búsqueda continuará el lunes, según las autoridades.

Fathur Rahman, jefe de la oficina de rescate de Maumere, ‌capital de Sikka, dijo el lunes a Reuters que la búsqueda se centrará en la vigilancia aérea para localizar a posibles desaparecidos.

Los equipos de rescate utilizarán un dispositivo de extracción y un helicóptero, señaló Fathur, y añadió que no había noticias de personas desaparecidas ni dificultades que obstaculizaran la búsqueda.

Las autoridades han ‌preparado aviones para distribuir ayuda, como alimentos y tiendas de campaña, dijo el domingo por la noche Suharyanto, director de la agencia nacional de mitigación de desastres. ‌El terremoto dañó ⁠unas 500 viviendas, añadió.

Indonesia también construirá un hospital de campaña de emergencia en varias zonas, según Benjamin Paulus Octavianus, viceministro de ​Sanidad del país.

Se necesitan neurocirujanos y cirujanos ortopédicos para tratar traumatismos craneales y fracturas óseas, señaló Benjamin.

Con información de Reuters