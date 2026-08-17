FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto reunirse el lunes con Jared ‌Kushner, enviado y yerno ‌de Donald Trump, un día después de haber mantenido una reunión excepcional con responsables de Hamás en El Cairo, en un intento por impulsar el plan de paz del presidente estadounidense para Gaza.

Una fuente diplomática dijo que el líder de ​Hamás, Jalil al-Haya, ⁠estuvo presente en algunas de las reuniones que ‌los mediadores mantuvieron el domingo en ⁠El Cairo con Kushner y ⁠con el enviado de la Junta de Paz de Trump para Gaza, Nickolay Mladenov.

Se trata de la segunda ⁠reunión conocida de Kushner con representantes de ​Hamás, el grupo miliciano palestino calificado ‌de organización terrorista por ‌Estados Unidos.

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Kushner ya se había reunido anteriormente con ⁠responsables de Hamás, junto con el enviado estadounidense Steve Witkoff, en octubre de 2025, lo que contribuyó a cerrar un acuerdo que condujo a ​un ‌alto el fuego en Gaza y a la liberación de los rehenes que aún quedaban en poder de Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra ⁠Israel.

Trump dijo a finales de julio que se había alcanzado un acuerdo para el desarme total de Hamás y otros grupos armados en Gaza.

Sin embargo, Netanyahu, que aspira a la reelección en las elecciones previstas para octubre, ha rechazado públicamente el plan de Trump.

Trump ‌había afirmado que el acuerdo se llevaría a cabo por fases, con la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza a medida que avanzara el desarme y una Fuerza Internacional de Estabilización que colaboraría ‌con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad del enclave.

Hamás ha declarado que está de acuerdo con ‌el plan, ⁠pero que la aplicación del acuerdo dependerá de que Israel cumpla primero sus ​propios compromisos, entre ellos la retirada y el cese de los ataques.

(Redacción de Tom Perry; edición de Rami Ayyub; edición en español de María Bayarri Cárdenas)