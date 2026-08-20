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Kremlin dice que llamado de depuesto ministro ucraniano a celebrar elecciones revela división en Kiev

20 de agosto, 2026 | 10.05
Kremlin dice que llamado de depuesto ministro ucraniano a celebrar elecciones revela división en Kiev

El Kremlin afirmó el miércoles que existen profundas divisiones en ‌la cúpula ‌de Ucrania, en su primera reacción a la petición del destituido ministro de Defensa ucraniano de celebrar elecciones en tiempos de guerra.

El exministro de Defensa de Ucrania, ​Mykhailo Fedorov, afirmó ⁠el martes que la votación ‌es necesaria, ya que ⁠Kiev se enfrenta a ⁠una "crisis sistémica de gobernanza" derivada de la corrupción, lo que supone el ⁠mayor desafío interno para el ​presidente Volodímir Zelenski desde el ‌inicio del conflicto.

El ‌Gobierno de Ucrania lleva tiempo afirmando ⁠que no puede celebrar elecciones mientras esté bajo ley marcial y defendiendo su territorio.

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El portavoz ​del Kremlin, ‌Dmitry Peskov, dijo a la prensa que el presidente ruso, Vladimir Putin, había señalado en repetidas ocasiones que es ⁠necesario celebrar elecciones en Ucrania y que, a falta de ellas, Zelenski carece de la legitimidad necesaria para negociar directamente con Rusia.

"El régimen de Kiev y este ámbito cuasipolítico del ‌régimen de Kiev son extremadamente heterogéneos. Podemos ver que muchos, como es natural, están intentando sacar provecho de la situación", afirmó Peskov.

"Algunos invocan ‌la democracia y las normas democráticas. Otros ni siquiera lo intentan. Pero la ‌situación es ⁠exactamente tal y como el presidente Putin ha afirmado ​en repetidas ocasiones", agregó.

Con información de Reuters

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