Imagen de archivo del exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, durante una conferencia de prensa con su homólogo sueco, Pal Jonson, en Kiev, Ucrania.

El Kremlin afirmó el miércoles que existen profundas divisiones en ‌la cúpula ‌de Ucrania, en su primera reacción a la petición del destituido ministro de Defensa ucraniano de celebrar elecciones en tiempos de guerra.

El exministro de Defensa de Ucrania, ​Mykhailo Fedorov, afirmó ⁠el martes que la votación ‌es necesaria, ya que ⁠Kiev se enfrenta a ⁠una "crisis sistémica de gobernanza" derivada de la corrupción, lo que supone el ⁠mayor desafío interno para el ​presidente Volodímir Zelenski desde el ‌inicio del conflicto.

El ‌Gobierno de Ucrania lleva tiempo afirmando ⁠que no puede celebrar elecciones mientras esté bajo ley marcial y defendiendo su territorio.

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El portavoz ​del Kremlin, ‌Dmitry Peskov, dijo a la prensa que el presidente ruso, Vladimir Putin, había señalado en repetidas ocasiones que es ⁠necesario celebrar elecciones en Ucrania y que, a falta de ellas, Zelenski carece de la legitimidad necesaria para negociar directamente con Rusia.

"El régimen de Kiev y este ámbito cuasipolítico del ‌régimen de Kiev son extremadamente heterogéneos. Podemos ver que muchos, como es natural, están intentando sacar provecho de la situación", afirmó Peskov.

"Algunos invocan ‌la democracia y las normas democráticas. Otros ni siquiera lo intentan. Pero la ‌situación es ⁠exactamente tal y como el presidente Putin ha afirmado ​en repetidas ocasiones", agregó.

Con información de Reuters