El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este viernes el Parque Solar de Pipinas, en el partido de Punta Indio, una instalación de 486 paneles que busca mejorar el servicio eléctrico para más de 1.100 habitantes. Durante la jornada, la Provincia también puso en funcionamiento un Centro de Desarrollo Infantil y entregó cuatro viviendas que, según informó, habían sido paralizados por el Gobierno nacional y luego fueron finalizados por la administración provincial.

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Kicillof encabezó las actividades junto al intendente de Punta Indio, David Angueira. La agenda incluyó, además, la inauguración de un auditorio universitario en Pipinas, la firma de un convenio para una diplomatura, la entrega de computadoras a estudiantes y el otorgamiento de títulos de propiedad.

El nuevo parque forma parte del Plan de Generación Distribuida Solar, una iniciativa bonaerense orientada a reforzar el suministro mediante energías renovables en localidades ubicadas en los extremos de las redes de distribución. En Pipinas, la instalación de los paneles permitirá mejorar la calidad del servicio eléctrico para vecinos de la zona.

Por otra parte, el gobernador puso en marcha un Centro de Desarrollo Infantil en el barrio La Loma y entregó cuatro viviendas en la localidad de Verónica. Ambos proyectos, de acuerdo con la información provincial, fueron reactivados y terminados por la Provincia después de que la Nación paralizara las obras.

Educación y títulos de propiedad

Durante la jornada, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y autoridades locales inauguraron el auditorio del Centro Universitario de Pipinas. El espacio tiene capacidad para 150 personas y fue financiado a través del Programa Puentes.

Además, la Provincia y el municipio firmaron un convenio para abrir la Diplomatura Universitaria en Sistemas de Producción Lechera, que estará a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La propuesta se suma a las iniciativas educativas presentadas durante la visita a Punta Indio.

En ese marco, Bianco cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y sostuvo que sus consecuencias recaen sobre las familias que no pueden acceder a una escritura y los jóvenes que no pueden estudiar una carrera universitaria en su distrito. También rechazó la idea de que el mercado pueda resolver por sí solo todos los problemas y defendió la intervención estatal para atender las desigualdades.

La Provincia entregó, asimismo, 42 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de cuatro escuelas del distrito y otorgó 35 títulos de propiedad gratuitos.

Angueira destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia para dar respuestas a la comunidad, en un contexto que caracterizó por la ausencia del Estado nacional. El intendente afirmó que continuará la articulación para garantizar derechos y generar igualdad de oportunidades para los vecinos y vecinas de Punta Indio.

Participaron de las actividades el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; autoridades de Vialidad, del Instituto de la Vivienda y de las carteras de Hábitat y Justicia; el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro; y funcionarios locales.