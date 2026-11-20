El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Punta Indio el acto por el Día de la Soberanía Nacional, donde defendió el desarrollo industrial y científico del país y afirmó que la Argentina “no va a ser el patio trasero de nadie”. Durante la ceremonia, que compartió con el intendente local, David Angueira, también reivindicó la construcción del Canal Magdalena.

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Kicillof sostuvo que la mejor manera de recordar a quienes dieron su vida por la patria es construir una historia argentina “federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana”.

En su discurso, vinculó la conmemoración con un escenario internacional atravesado por guerras y disputas comerciales y financieras que, según señaló, están transformando la economía global.

Frente a ese contexto, destacó los recursos naturales estratégicos de la Argentina, su tradición industrial y su sistema científico. Y planteó que, como en 1845, la pregunta es “quién se va a apropiar de nuestras riquezas y capacidades, y para qué las va a utilizar”.

El mandatario también se refirió al Canal Magdalena y expresó su expectativa de que pueda construirse. “Aquí, desde Punta Indio, donde más temprano que tarde podremos construir el Canal Magdalena, venimos a decir con toda claridad: no importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, afirmó.

El reclamo por el Canal Magdalena

Por su parte, Angueira sostuvo que la soberanía se defiende con memoria y con un proyecto de país que impulse el desarrollo nacional mediante hechos concretos. En ese marco, consideró que el dragado del Canal Magdalena debe ser un eje del programa del próximo Gobierno.

“Desde nuestro municipio estamos convencidos de que el dragado del Canal Magdalena es un eje fundamental que debe estar contemplado en el programa del próximo gobierno”, expresó el intendente.

Del acto participaron los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Walter Correa, Javier Alonso, Gabriel Katopodis y Estela Díaz, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y otros funcionarios provinciales.

También asistieron los intendentes de Cañuelas, Marisa Fassi; Ezeiza, Gastón Granados; Chascomús, Javier Gastón; Lomas de Zamora, Federico Otermín; Salliqueló, Ariel Succurro; Navarro, Facundo Diz; San Vicente, Nicolás Mantegazza; y La Plata, Julio Alak. Estuvieron presentes el dirigente Alberto Sileoni y representantes del municipio de Punta Indio.