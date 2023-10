Comisión Nacional de Monumentos rechazó la construcción de baños en el Jardín Botánico porteño

La Comisión Nacional de Monumentos rechazó la ejecución del proyecto del Gobierno porteño para la construcción de nuevos sanitarios en el Jardín Botánico del barrio de Palermo y solicitó que no se continuara con la obra que, también, es cuestionada por organizaciones vecinales y ambientalistas.

La consideración fue transmitida en una nota que lleva la firma de la titular de la Comisión, Mónica Capano, y enviada a la jueza en lo Contencioso Administrativo, Tributario 1, Romina Tesone, quien tramita un amparo colectivo para frenar las tareas a cargo de la administración porteña.

"La propuesta de construcción de este nuevo núcleo de sanitarios fue puesta a consideración del Cuerpo Colegiado de esta Comisión en la Reunión Plenaria del día 31 de agosto de 2023. En dicha ocasión, luego de un análisis pormenorizado, el Cuerpo Colegiado rechazó la propuesta sobre construcción de nuevos sanitarios y solicitó que no se continuara con el avance de la obra", precisa.

Y agrega el oficio enviado a la Justicia porteña a pedido de los amparistas que el organismo nacional notificó al Gobierno porteño sobre el incumplimiento de la ley 12.665, que regula el funcionamiento de la Comisión Nacional, "al iniciar una obra sin autorización ni justificación".

"Asimismo, en lugar de aumentar la cantidad de sanitarios, la Comisión sugirió reforzar los baños ya existentes", advirtió la funcionaria acerca de la obra iniciada meses atrás por la Secretaría de Ambiente porteña para levantar 13 nuevos sanitarios en el Jardín Botánico para "satisfacer la demanda" de baños por parte de los visitantes al espacio.

El proyecto oficial disparó la presentación del amparo promovido por vecinos de Palermo que reclamaron "el cese en forma inmediata de la ilegal construcción que se está llevando a cabo o permitiendo en el Jardín Botánico, ubicado en las calles República Árabe Siria, Avenida Las Heras y Avenida Santa Fe".

Señalaron que los trabajados autorizados por la administración porteña "afectan el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad" y alertaron que la obra comenzó "sin requerir la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos" lo que incumple con la normativa vigente.

Según manifestaron, el Jardín Botánico fue declarado monumento histórico nacional a través del decreto 366/PEN/1996 y "que en virtud de ello cuenta con la protección que le asigna la ley nacional 12.665 que prevé expresamente que las estructuras de los bienes del patrimonio histórico nacional no pueden ser afectadas sin la previa intervención de la Comisión Nacional".

La jueza Tesone dio curso a una medida precautelar que suspende la ejecución de la obra de los sanitarios "hasta tanto" se realizara una visita ocular, que ya se concretó a fin de septiembre; y una audiencia entre las partes, que también se realizó el martes de esta semana.

En la reunión, el subsecretario de Ambiente porteño, Ariel Álvarez Palma, dijo que la gestión local entendió que "la nueva construcción no se sometía a implicancias de la Comisión, por lo cual no se pidió autorización al respecto porque no es una gestión mixta, sino que el Botánico está a cargo de la Ciudad".

Con información de Télam