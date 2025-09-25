Italia envía un segundo buque militar para escoltar la flotilla de ayuda a Gaza

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, observa durante una entrevista con Reuters, en Roma, Italia

p (Reuters) -Italia ha enviado un segundo buque de la armada en apoyo de la flotilla internacional de ayuda que ha sido objeto de un ataque con drones mientras intentaba entregar ayuda a Gaza, dijo el jueves el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

La Global Sumud Flotilla (GSF) está utilizando unos 50 barcos civiles para intentar romper el bloqueo naval israelí de Gaza. A bordo viajan numerosos abogados y activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, defensora del clima.

"Hemos enviado un barco y otro está en camino, preparado para cualquier eventualidad", dijo Crosetto en un discurso ante la Cámara Baja del Parlamento.

Italia envió una primera fragata el miércoles, horas después de que la GSF dijera que había sido blanco de drones que lanzaron granadas aturdidoras y pólvora picante, en aguas internacionales a 30 millas náuticas (56 kilómetros) de la isla griega de Gaudos.

La GSF culpó a Israel del ataque.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí no respondió directamente a la acusación, pero repitió una invitación para que la flotilla dejara la ayuda humanitaria en un puerto israelí, dejando en manos de las autoridades israelíes llevarla a Gaza, o de lo contrario atenerse a las consecuencias.

España también ha decidido enviar un buque militar para proteger a la flotilla.

Crosetto advirtió a los activistas de que no insistieran en intentar romper el bloqueo israelí, y les instó a aceptar una propuesta italiana de entregar sus suministros de ayuda y permitir que sean distribuidos en Gaza por la Iglesia católica local.

"No podemos garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos si entran en aguas territoriales de otros países", dijo Crosetto.

La GSF dijo a primera hora del jueves que sus buques navegaban a baja velocidad en aguas territoriales griegas, que habían sido objeto de una "actividad moderada de drones" durante la noche y que se dirigían a aguas internacionales "más tarde hoy".

Con información de Reuters