Israel lleva a cabo esfuerzo militar y diplomático para vencer a Hamás, recuperar rehenes: Netanyahu

Foto de archivo del Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu en un evento en Jerusalen

El primer ministro israelí comunicó a la familia de Alon Ohel, un rehén que sigue retenido en Gaza, que se está llevando a cabo un esfuerzo militar y diplomático combinado para derrotar a Hamás y recuperar a todos los prisioneros, informó su oficina en un comunicado el miércoles.

Kobi Ohel, padre del rehén, dijo en un comunicado que él y su esposa esperan que Benjamin Netanyahu regrese de su viaje a Estados Unidos con "noticias que todo el pueblo de Israel está esperando".

Netanyahu tiene previsto dirigirse el viernes a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en el que también se reunirá con el presidente Donald Trump para tratar la liberación de los rehenes.

"Su viaje es un momento para que todos los ministros del gabinete le den (a Netanyahu) el respaldo y la fuerza para que actúe para asegurar la liberación de Alon y de todos los rehenes", añadió Ohel en un comunicado difundido por el Foro de Familias de Rehenes, que representa a las familias de la mayoría de los cautivos israelíes retenidos en Gaza.

Con información de Reuters