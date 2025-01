El presidente polaco pide que Netanyahu, acusado por la CPI, pueda acudir al aniversario de Auschwitz

FOTO DE ARCHIVO. Personas con banderas de Israel asisten a la Marcha Internacional de los Vivos en el antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz, en Brzezinka, cerca de Oswiecim, Polonia

El presidente de Polonia pidió al Gobierno que garantizara que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pudiera asistir al 80º aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz sin temor a ser detenido en virtud de una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), según declaró el jueves un alto cargo de su gabinete.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, así como contra un dirigente de Hamás, Ibrahim al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el conflicto de Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino.

Israel ha condenado las órdenes de detención contra Netanyahu y el exresponsable de Defensa, Yoav Gallant, afirmando que ha actuado en defensa propia en su guerra aérea y terrestre en Gaza desencadenada por el ataque transfronterizo de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

El miércoles, Bloomberg informó de que el presidente Andrzej Duda había escrito al primer ministro, Donald Tusk, y le había dicho que Polonia debería garantizar que Netanyahu pueda asistir "sin obstáculos" a la conmemoración de Auschwitz el 27 de enero, dado el carácter extraordinario del evento.

Malgorzata Paprocka, jefa de la oficina de Duda, confirmó el jueves a la agencia de noticias estatal PAP que se había enviado dicha carta.

"En opinión del presidente, hay una cuestión: precisamente por tratarse del campo de Auschwitz, toda persona de Israel, todo representante de las autoridades de este país debería tener la oportunidad de participar en este acontecimiento excepcional."

Dijo que Duda estaba esperando una respuesta. La oficina de Tusk no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Duda es un nacionalista de derechas que ha mantenido tensas relaciones con el Gobierno centrista y proeuropeo de Tusk desde que asumió el poder en diciembre de 2023.

A la pregunta del canal de noticias estatal TVP Info sobre si Netanyahu podría contar con una garantía de Polonia de que no sería detenido, el vice primer ministro Krzysztof Gawkowski dijo: "No existe tal tema, porque el señor Netanyahu no va a venir a Europa".

Un portavoz de Netanyahu, al igual que Duda, de la derecha más dura del espectro político, declinó hacer comentarios. Netanyahu no ha dicho si asistirá a la conmemoración de Auschwitz. Ya ha asistido a anteriores actos conmemorativos en Auschwitz.

Más de 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos, perecieron en cámaras de gas o de hambre, frío y enfermedades en Auschwitz, que la Alemania nazi estableció en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

Más de tres millones de los 3,2 millones de judíos polacos fueron asesinados por los nazis, lo que representa aproximadamente la mitad de los judíos asesinados en el Holocausto.

Con información de Reuters