El paso fronterizo gazatí de Ráfah se abrirá la próxima semana, según un funcionario palestino

FOTO DE ARCHIVO. Un camión que transporta ayuda humanitaria entra en el cruce hacia la Franja de Gaza en la frontera de Ráfah, en el lado egipcio, durante un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Ráfah, Egipto

El paso fronterizo de Gaza con Egipto se reabrirá la próxima ‍semana tras ⁠permanecer cerrado durante la guerra entre Israel y Hamás, según anunció el jueves el líder tecnócrata palestino respaldado por Washington para administrar el enclave.

Ali Shaath hizo el anuncio por videoconferencia durante un acto en Davos organizado por el ‌presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, quien convocó ⁠a un grupo de líderes para lanzar formalmente una Junta de Paz centrada inicialmente ‍en cimentar el alto el fuego en Gaza.

Un elemento ⁠clave incumplido del alto ‌el fuego, mediado por Trump en octubre, ha sido la reapertura de la principal puerta de Gaza al mundo para permitir la entrada ‌y ‌salida de palestinos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Me complace anunciar que el paso fronterizo de Ráfah se abrirá la próxima semana en ambas direcciones. Para los ​palestinos de Gaza, Ráfah es más que una puerta. Es un salvavidas y un símbolo de oportunidad", dijo Shaath.

"La apertura de Ráfah indica que Gaza ya no está cerrada al futuro y a ‍la guerra", añadió Shaath.

No hubo comentarios inmediatos de Israel, que controla el paso fronterizo de Ráfah desde 2024.

El acuerdo de alto el fuego dejó a ​Israel con el control de más de la mitad de Gaza, incluida la zona ​colindante con el paso fronterizo. Hamás controla el resto del enclave.

(Información ⁠de Steven Holland, Rami Ayyub y Nayera Abdallah; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)