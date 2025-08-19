Chipre envía ayuda a Gaza y dice que su distribución está vigilada por la ONU

FOTO DE ARCHIVO: Una vista del puerto de Ashdod después de que el gabinete israelí aprobara el uso temporal del puerto para las entregas de ayuda a Gaza, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamás, en Asdod, Israel

Chipre ha enviado 1.200 toneladas métricas de ayuda humanitaria a Gaza por vía marítima a través de la ciudad de Asdod en Israel, según informó el martes su Ministerio de Asuntos Exteriores.

El cargamento, preseleccionado, se transferirá sin controles de seguridad adicionales a su llegada a Asdod y con la organización humanitaria internacional World Central Kitchen como contratista y distribuidor final, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre.

"Toda la operación se realiza bajo los auspicios del mecanismo de entrega de la ONU", añadió.

Gaza ha sido devastada por el asalto militar israelí de casi dos años, que ha matado a más de 61.000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales, que no distinguen entre combatientes y civiles.

La guerra terrestre y aérea también ha creado una crisis de hambre y la ayuda ha sufrido importantes retrasos. Más de 200 gazatíes han muerto de desnutrición o inanición durante la guerra, según las autoridades sanitarias.

Israel afirma que su ofensiva es en defensa propia, después de que milicianos de Hamás cruzaran la frontera con Israel en octubre de 2023 matando a 1.200 personas y tomando a otras 250 como rehenes.

Chipre y Malta aportaron la mayor parte de la ayuda y hubo contribuciones de organizaciones de Estados Unidos, Italia, la Orden de Malta y Kuwait. La aportación de Emiratos Árabes Unidos a la operación fue esencial, según Chipre.

La isla del Mediterráneo oriental se ha utilizado en el pasado para el tránsito de ayuda a Gaza. Las instalaciones de la isla siguen estando a disposición de la comunidad internacional como canal humanitario adicional, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Actualmente se está debatiendo un alto el fuego de 60 días en Gaza, después de que las conversaciones anteriores terminaran en punto muerto a finales de julio.

