A FONDO-Palestinos liberados de las cárceles israelíes sufren secuelas físicas y psíquicas

El culturista palestino Moazaz Obaiyat, antes fuerte y musculoso, pasó nueve meses bajo custodia israelí y, tras su liberación en julio, era incapaz de caminar sin ayuda. En octubre, en una redada en su casa antes del amanecer, los soldados volvieron a detenerlo.

Antes de ser detenido de nuevo, el hospital psiquiátrico de Belén diagnosticó a Obaiyat, de 37 años y padre de cinco hijos, con un trastorno de estrés postraumático grave relacionado con su estancia en la remota prisión israelí de Ktz'iot, según las notas médicas del hospital, una clínica pública de la Cisjordania ocupada.

Según las notas, Obaiyat, a las que Reuters tuvo acceso, fue sometido a "violencia y tortura física y psicológica" en la cárcel y tenía síntomas como ansiedad grave, alejamiento de su familia y evitación a la hora de hablar de sucesos traumáticos y asuntos de actualidad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los presuntos abusos y daños psicológicos sufridos por detenidos palestinos en cárceles y campos israelíes vuelven a ser el centro de atención en diciembre, cuando se intensifican los esfuerzos de los mediadores internacionales para lograr un alto el fuego que podría suponer la liberación de miles de presos detenidos durante la guerra de Gaza y antes de ella, a cambio de los rehenes israelíes retenidos por el grupo palestino Hamás en Gaza.

En caso de que se libere a los detenidos en cualquier acuerdo futuro, muchos "necesitarán atención médica de largo plazo para recuperarse de los malos tratos físicos y psicológicos que han sufrido", afirmó Qadoura Fares, jefe de la Comisión Palestina para Asuntos de Detenidos y Exdetenidos, un organismo gubernamental de Cisjordania. Fares dijo que conocía el caso de Obaiyat.

Para este reportaje, Reuters habló con cuatro palestinos detenidos por Israel desde el estallido de la guerra tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Todos estuvieron confinados durante meses, acusados de pertenecer a una organización ilegal, y fueron puestos en libertad sin haber sido acusados formalmente ni condenados por ningún delito.

Todos describieron secuelas psicológicas duraderas que atribuyeron a abusos como palizas, privación de sueño y alimentos y reclusión prolongada en posturas de tensión durante el tiempo que permanecieron encerrados. Reuters no pudo verificar de forma independiente las condiciones en las que estuvieron recluidos.

Sus relatos coinciden con múltiples investigaciones de grupos de derechos humanos que han denunciado graves abusos contra palestinos detenidos por Israel.

Una investigación publicada por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto describió informes probados de "torturas, agresiones sexuales y violaciones generalizadas, en medio de atroces condiciones inhumanas" en las prisiones desde el comienzo de la guerra. La Oficina de la ONU también ha afirmado que los ataques de Hamás del 7 de octubre podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En respuesta a las preguntas de Reuters, el ejército israelí dijo que estaba investigando varios casos de presuntos abusos a detenidos gazatíes por parte de personal militar, pero rechazó "categóricamente" las acusaciones de abusos sistemáticos en sus centros de detención.

El ejército no quiso comentar casos individuales. El Servicio de Prisiones de Israel (IPS), dependiente del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y el servicio de seguridad interna del país dijeron que no estaban en condiciones de comentar casos individuales.

"A los terroristas en las cárceles israelíes se les conceden condiciones de vida supervisadas y alojamientos apropiados para criminales", dijo la oficina de Ben Gvir en respuesta a las preguntas de Reuters, añadiendo que las instalaciones funcionan de acuerdo con la ley. "El 'campamento de verano' ha terminado", dijo la oficina de Ben Gvir.

Tal Steiner, director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI, por sus siglas en inglés), dijo que los síntomas que los hombres relataron eran comunes y pueden repercutir durante de la vida de las víctimas, a menudo destrozando a sus familias.

"La tortura en las cárceles israelíes se ha disparado desde el 7 de octubre. Tendrá, y ya ha tenido, un efecto devastador en la sociedad palestina", afirmó Steiner.

En su cama de hospital en julio, un demacrado Obaiyat calificó de "repugnante" el trato que recibían él y sus compañeros de prisión, mostrando cicatrices en sus atrofiadas piernas y describiendo el aislamiento, el hambre, las esposas y los malos tratos con barras de metal, sin dar más detalles.

Las fotos de Obaiyat tomadas antes de su encarcelamiento muestran a un hombre de complexión fuerte.

El 19 de diciembre, el Tribunal Supremo de Israel ordenó al Estado que respondiera a una petición presentada por grupos de derechos humanos sobre la falta de alimentos adecuados para los presos palestinos.

Israel también ha denunciado malos tratos a algunos de los 251 de sus ciudadanos llevados cautivos a Gaza tras los atentados de Hamás. Según un informe del Ministerio de Sanidad israelí publicado el sábado, los rehenes fueron sometidos a torturas, incluidos abusos sexuales y psicológicos. Hamás ha negado repetidamente haber maltratado a los rehenes.

SIN CARGOS

Obaiyat se encuentra actualmente recluido en un pequeño centro de detención de Etzion, al sur de Belén, según el Club de Presos Palestinos, un grupo de defensa de los derechos de los presos.

Lleva seis meses recluido en régimen de "detención administrativa", una forma de encarcelamiento sin cargos ni juicio, y se desconoce el motivo oficial, según el grupo. El ejército, el servicio de seguridad interna y el servicio penitenciario de Israel no respondieron a las preguntas sobre su caso concreto.

PCATI dijo que al menos 56 palestinos habían muerto bajo custodia durante la guerra, en comparación con solo uno o dos al año en los años anteriores al conflicto. El ejército israelí afirmó que inicia investigaciones penales de todas las muertes de palestinos bajo su custodia.

El número de prisioneros palestinos se ha duplicado como mínimo en Israel y Cisjordania hasta superar los 10.000 durante la guerra, según estimaciones de la PCATI basadas en documentos judiciales y datos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información.

En el transcurso de la guerra, unos 6.000 gazatíes han sido encarcelados, dijo el ejército israelí en respuesta a una consulta de Reuters.

A diferencia de los palestinos de Cisjordania, que están detenidos en virtud de la legislación militar, los palestinos de Gaza están detenidos en Israel en virtud de su Ley de Combatientes Ilegales.

Esta ley se ha usado para mantener a personas incomunicadas, negarles sus derechos como prisioneros de guerra o como prisioneros bajo ocupación militar y encarcelarlas durante largos periodos sin cargos ni juicio, según la profesora Neve Gordon, académica israelí especializada en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Queen Mary de Londres.

El Club de Presos Palestinos comparó las detenciones con desapariciones forzadas.

El servicio penitenciario israelí no quiso hacer comentarios sobre el número de presos y muertes.

CAMPO DE SDE TEIMAN

Fadi Ayman Mohammad Radi, de 21 años, exestudiante de ingeniería de Jan Yunis, en Gaza, fue uno de las dos decenas de palestinos liberados en el paso fronterizo de Kerem Shalom a Gaza el 20 de agosto.

Radi describió cómo le costaba estirar las extremidades tras haber estado esposado y encadenado durante cuatro meses en el campo de detención militar israelí de Sde Teiman, oficialmente un centro temporal de clasificación de prisioneros.

"No nos interrogaron, nos destruyeron", dijo Radi.

Situado en el desierto del Néguev, Sde Teiman ha sido escenario de graves abusos, incluidas violaciones, según las denuncias de denunciantes entre los guardias del campo.

Israel investiga actualmente lo que la ONU calificó de "caso especialmente espantoso" de presuntos abusos sexuales en Sde Teiman, en el que cinco soldados están acusados de penetrar analmente a un detenido con una barra que le perforó los órganos internos.

Radi dijo que lo golpearon repetida y arbitrariamente, lo maniataron permanentemente y le vendaron los ojos, lo colgaron en posturas de tensión y lo obligaron a sentarse en el suelo casi constantemente sin moverse.

En un momento dado, afirmó que lo privaron de sueño durante cinco días consecutivos en un espacio que, según dijo, los soldados israelíes llamaban la "sala de la discoteca", sometido a música a todo volumen. No describió violencia sexual.

Radi dijo que le resultaba difícil dormir y que incluso hablar de su terrible experiencia le hacía revivirla.

"Cada vez que digo las palabras, visualizo la tortura", dijo Radi, que fue detenido por soldados israelíes en Gaza el 4 de marzo.

Reuters no pudo verificar de forma independiente su historia. El ejército israelí dijo que no podía hacer comentarios, alegando que no podía encontrar los archivos de Radi porque Reuters no pudo proporcionar su número de identificación.

A pesar de la decisión del Gobierno de eliminar progresivamente Sde Teiman, el campo sigue operativo, según PCATI.

OFER Y KTZ'IOT

También se han denunciado abusos generalizados en instalaciones más consolidadas, como la prisión de Ktz'iot, también en el Negev, y el campo militar de Ofer, al sur de Ramala, en Cisjordania.

Tras recopilar pruebas y testimonios de 55 expresos palestinos, la organización israelí de derechos humanos B'Tselem publicó a principios de año un informe en el que acusaba a Israel de convertir deliberadamente el sistema penitenciario en una "red de campos de tortura".

Haciendo uso de la legislación de emergencia introducida tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, Ben Gvir, ministro de línea dura, ordenó que se rebajaran las condiciones de los "presos de seguridad", una categoría formada casi en su totalidad por palestinos.

Gordon, experto en derechos humanos, comparó lo que, según él, era el uso de la tortura en las cárceles israelíes con el terrorismo.

"El terrorismo suele ser un acto limitado en cuanto al número de personas directamente afectadas, pero el efecto psicosocial es dramático. Lo mismo ocurre con la tortura", afirmó Gordon, coeditor de un libro sobre los abusos en el sistema penitenciario israelí.

Con información de Reuters