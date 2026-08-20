Israel advierte a Turquía contra las "aventuras peligrosas" en Siria

El presidente turco, ​Recep Tayyip Erdogan, estaba "arrastrando a Turquía a aventuras peligrosas en Siria", afirmó el jueves el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tras un ataque contra una base ‌aérea siria esta semana.

Israel atacó el ‌martes la base aérea de Abu al-Duhur, en Siria, y advirtió de que Siria estaba a punto de violar un "'statu quo' acordado con Israel en materia de seguridad" al permitir el despliegue de efectivos turcos en dicha base.

Katz, en una publicación en la red social X, afirmó que su país no "permitiría que ninguna entidad amenazara su seguridad".

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El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, afirmó que había dejado claro a Israel que no había ​planes de establecer una base ⁠militar turca y que el emplazamiento se estaba rehabilitando para su uso por parte ‌de la Fuerza Aérea siria.

"No había intención alguna de establecer allí una ⁠base turca, ni de establecer una presencia militar ⁠turca permanente ni de desplegar fuerzas turcas en el emplazamiento", dijo Al-Shaibani en una entrevista con Axios el miércoles.

Los ataques del martes se producen tras el agravamiento de las tensiones en ⁠materia de seguridad entre Israel y Turquía y una retórica cada vez más ​dura entre ambos países en relación con Siria, donde las ‌fuerzas armadas de ambos países están activas.

Turquía rechazó ‌rotundamente el miércoles lo que calificó de "acusaciones insostenibles" por parte de Israel en ⁠relación con su posición militar en Siria, después de que Israel afirmara que Siria estaba a punto de permitir el despliegue de tropas turcas en el país.

Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y se ha convertido en uno de ​los principales ‌aliados del presidente sirio Ahmed al-Sharaa, acusa a Israel de intentar desestabilizar Siria y socavar su nuevo Gobierno, y ha pedido en repetidas ocasiones que se ejerza presión internacional y se adopten medidas contra Israel para que respete la integridad territorial de Siria.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel advirtió ⁠a Siria antes del ataque que no permitiera la presencia turca en la base.

"Nuestro mensaje fue muy claro: 'No lo hagan'. Supongo que no entendieron del todo el mensaje", declaró Netanyahu el miércoles.

Al-Shaibani, de Siria, afirmó que Israel no tenía ninguna justificación legítima para el bombardeo.

Añadió que oficiales militares turcos habían visitado la base como parte de un programa de formación y de una cooperación militar más amplia. Negó que hubiera una concentración militar turca, señalando que las instalaciones estaban prácticamente ‌vacías y aún no estaban operativas.

El año pasado, Turquía e Israel —también en profundo desacuerdo por la guerra en Gaza— establecieron una línea de comunicación para evitar cualquier incidente en Siria.

Tom Barrack, enviado especial presidencial de EEUU para Siria e Irak, dijo a Reuters tras los ataques del martes que Washington estaba trabajando para establecer un mecanismo de prevención de conflictos entre Israel, ‌Turquía y Siria.

Siria seguía abierta a negociar con Israel sobre la distensión, afirmó Al-Shaibani. Ambas partes habían logrado avances significativos hacia un acuerdo de seguridad durante un año de conversaciones mediadas por EEUU, ‌pero posteriormente Israel se ⁠retractó de sus compromisos y el acuerdo no se llevó a cabo, añadió.

Al-Shaibani señaló que cualquier acuerdo futuro debe abordar las preocupaciones de seguridad ​de ambas partes y respetar la soberanía siria, y advirtió de que la continuación de las operaciones militares israelíes aumentaría la inestabilidad regional.

Con información de Reuters