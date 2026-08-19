Personas sostienen una fotografía de Hind Rajab en la alfombra roja durante la llegada de los invitados a la proyección de "The Voice of Hind Rajab" ("La voz de Hind Rajab"), en Venecia, Italia

El ejército israelí abrirá investigaciones penales internas por la ‌muerte a ‌manos de sus tropas en Gaza de la niña palestina Hind Rajab en enero de 2024 y de 15 trabajadores de emergencias y ayuda humanitaria ​en marzo ⁠de 2025, dijo el miércoles.

Las ‌fuerzas armadas dijeron que ⁠las decisiones se ⁠adoptaron tras las pesquisas de su Mecanismo de Investigación y Evaluación de ⁠Hechos. Asimismo, dieron a ​conocer sus conclusiones sobre ‌cinco incidentes relacionados con ‌la muerte de palestinos.

Entre ellos ⁠figuraba un análisis de la muerte de siete trabajadores humanitarios de la organización World ​Central ‌Kitchen en abril de 2024. Sobre ese incidente, el ejército afirmó que "no existían sospechas razonables de conducta delictiva ⁠que justificaran la apertura de una investigación penal".

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"Durante más de mil días, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han llevado a cabo intensos combates en numerosos frentes y ‌han ejecutado una amplia variedad de misiones militares en una realidad operativa excepcionalmente compleja", dijo el ejército israelí.

"Como parte de las ‌obligaciones de las FDI en virtud del derecho internacional y la legislación ‌israelí, las ⁠FDI examinan los incidentes excepcionales ocurridos durante los ​combates", agregó.

Con información de Reuters