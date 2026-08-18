Irán dice que Ormuz seguirá cerrado hasta que EEUU cumpla el acuerdo provisional

​El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla ‌las condiciones del ‌acuerdo provisional firmado con Irán en junio, según dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en unas declaraciones publicadas el martes por medios de comunicación estatales.

Entre estas condiciones se incluyen ​que Estados ⁠Unidos levante el bloqueo a los ‌puertos iraníes, retire las sanciones ⁠petroleras, desbloquee los ⁠activos congelados de Teherán y ponga fin a las amenazas y operaciones militares en ⁠todos los frentes, explicó Qalibaf ante ​el Parlamento.

El memorándum de ‌entendimiento, alcanzado el 17 ‌de junio, decayó rápidamente debido a ⁠una disputa sobre el control del estrecho de Ormuz, la vía navegable del golfo Pérsico por la que ​circulaba ‌una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de la guerra.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ⁠7 de julio que el acuerdo había "terminado" y, una semana después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán lo declaró "suspendido".

En virtud del memorándum de entendimiento, Irán y Estados Unidos se habían comprometido a negociar ‌un acuerdo definitivo que abarcara cuestiones más amplias, como el futuro del programa nuclear iraní, en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

Un ‌alto cargo iraní dijo el lunes a Reuters que Irán adoptaría ahora una postura "totalmente ofensiva" ‌debido ⁠al estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para garantizar un fin ​definitivo al conflicto.

Con información de Reuters