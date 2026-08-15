Irán desafiante sobre estrecho de Ormuz; Trump dice a estadounidenses que acepten precios más altos de gasolina

Por Eman Abouhassira, Enas Alashray y Humeyra ​Pamuk

DUBÁI/EL CAIRO/GARDEN CITY, Nueva York, 15 ago (Reuters) - Irán pidió el sábado a Estados Unidos que aceptara la derrota, mientras que el presidente Donald Trump arremetió contra Teherán, calificándolo de "muy malvado", y advirtió a los estadounidenses ‌que se prepararan para la persistencia de los ‌altos precios del combustible como consecuencia de la guerra.

El progreso hacia las conversaciones de paz y el tráfico de petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz se mantiene estancado, sin señales de que las partes en conflicto avancen hacia el fin de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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"Este estrecho se abrirá y cerrará únicamente bajo el mando de Irán, y mientras no acepten la realidad de la derrota y dejen de alimentar fantasías, Irán continuará aplicando el bloqueo", publicó el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en X.

El ministro ​de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, declaró ⁠que Irán no ha decidido reanudar las conversaciones con Estados Unidos. En una entrevista publicada el sábado por ‌el medio iraní Shahrara News, afirmó que Washington debe cumplir ciertas condiciones sobre el estrecho para ⁠que se reanude el transporte marítimo en esta vía fluvial, que ⁠antes de la guerra transportaba una quinta parte del petróleo mundial.

Trump instó a los estadounidenses a aceptar precios de la gasolina ligeramente más altos mientras continúa el conflicto.

El viernes, durante un mitin político en Garden City, Nueva York, afirmó ⁠que pagar "un poquito más por la gasolina" vale la pena para asegurar que "un país muy malvado" no pueda ​tener un arma nuclear, una de las razones que adujo para justificar la ‌guerra.

"Después de derrotar a Irán... muy pronto declararé el estrecho ‌de Ormuz territorio de Estados Unidos", dijo Trump.

A lo largo del conflicto, el presidente ha alternado entre ⁠amenazas de escalada y afirmaciones de que un acuerdo de paz es inminente.

En una tendencia que ha disparado la inflación y decepcionado a los votantes, el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos rondaba los 4,08 dólares el viernes, un 29% más que el año anterior, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

Trump, republicano, basó su campaña de ​reelección en la promesa ‌de reducir los costos de la energía, y los demócratas buscan convertir las consecuencias de la guerra en un tema central de las elecciones legislativas de noviembre.

Teherán también ha intensificado su retórica en los últimos días, mientras los intentos por poner fin definitivamente a la guerra parecen estancados.

"El estrecho de Ormuz no puede ser tomado con un tuit ni con un portaaviones, ni emitiendo una orden ni ⁠pronunciando un discurso electoral", declaró Gharibabadi.

Pese al tono desafiante de Irán, también se observaron señales de un impacto económico negativo.

El presidente Masoud Pezeshkian, en declaraciones a la televisión estatal, atribuyó la alta inflación al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y a las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán.

NINGÚN BUQUE PETROLERO TRANSITÓ POR EL ESTRECHO

Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se comprometieron a infligir más daño financiero a Irán. Bessent declaró el jueves en el programa "Rob Schmitt Tonight" de Newsmax que la próxima semana se anunciarían más medidas contra Irán.

Teherán denomina bloqueo a la imposición de restricciones al tráfico en el ‌estrecho, término que Washington utiliza para referirse a su amenaza contra los buques iraníes que salen de sus puertos.

"Lo que estamos haciendo es un gran servicio para el mundo, no solo para nosotros mismos... y realmente estamos haciendo un gran trabajo", afirmó Trump.

Según un análisis de la empresa de seguimiento de buques Kpler, solo dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz el viernes sin que se detectara ningún cargamento de petróleo crudo. Es posible que algunos buques crucen el estrecho sin ser ‌detectados con sus transpondedores apagados, pero las cifras están muy lejos de los más de 130 buques que lo atravesaban diariamente antes de la guerra.

Los buques que se atrevan a navegar por el estrecho sin permiso iraní se arriesgan a sufrir ataques con ‌misiles o drones.

Los Emiratos Árabes ⁠Unidos acusaron a Irán de atacar un tercer buque operado por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) que transitaba por el estrecho el viernes, según la agencia estatal de ​noticias emiratí WAM, tras culparlo de otros dos incidentes que involucraron a buques de ADNOC en el estrecho el jueves por la noche.

Con información de Reuters