Con una inversión de $6.412 millones, Kicillof encabezó la entrega de viviendas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la entrega de 21 viviendas a familias de San Pedro y la inauguración de nuevos consultorios externos y áreas administrativas del Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”. Durante las actividades, defendió la inversión pública en vivienda y salud y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.

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El acto de entrega se realizó junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Cecilio Salazar. Las casas forman parte de un proyecto habitacional de 55 unidades ubicado en el barrio Güemes, que demandó una inversión total de $6.412 millones. Cada vivienda cuenta con 56 metros cuadrados y la obra incluyó la construcción de redes de agua potable, cloacas y desagües pluviales, además de cordón cuneta.

Durante su discurso, Kicillof señaló las dificultades que atraviesan numerosas familias para sostener sus gastos cotidianos y acceder a una vivienda. “Para la enorme mayoría de nuestro pueblo es cada vez más difícil llegar a fin de mes, tener un trabajo y pagar un alquiler: hay familias enteras que tuvieron que dejar sus casas porque ya no podían sostener los gastos básicos”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la respuesta requiere políticas públicas que combinen soluciones habitacionales con generación de empleo y actividad económica.

“El problema no se resuelve dejando que cada uno se las arregle como pueda: hay que construir las viviendas que se necesitan y, al mismo tiempo, generar obras, empleo y movimiento económico para empezar a salir de esta crisis”, agregó el mandatario. También vinculó la entrega con la defensa del federalismo y cuestionó la reducción de recursos destinados a la Provincia. “Aunque nos cueste mucho más porque nos quitan los recursos que nos corresponden, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando para dar respuestas a todos los bonaerenses”, expresó.

Por su parte, Batakis destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener la política habitacional. “En cada casa que hoy entregamos a las y los vecinos de San Pedro está la decisión política y la voluntad de un Gobierno provincial que trabaja en beneficio de la sociedad”, manifestó. Además, aseguró que la administración bonaerense busca asignar los recursos públicos para mejorar las condiciones de vida de la población.

La agenda oficial continuó en el Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”, donde Kicillof, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, inauguró 13 consultorios externos y dos áreas administrativas modulares. La ampliación permitirá incorporar y fortalecer prestaciones de vacunación, enfermería, clínica médica, pediatría, ginecoobstetricia, trabajo social, psicología, odontología, neurodesarrollo, diabetología y ecografía.

Kreplak destacó la inversión provincial en infraestructura sanitaria y sostuvo que las nuevas instalaciones son resultado de una decisión de política pública orientada a mejorar la atención en los distritos. “En un contexto en el que en gran parte del país ya no se inauguran centros de salud ni se realizan mejoras del sistema sanitario, en la provincia de Buenos Aires seguimos haciendo el esfuerzo para cuidar a nuestro pueblo”, señaló.

En tanto, Salazar valoró la presencia del Estado provincial en el distrito y consideró que la entrega de viviendas y la ampliación del hospital representan respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. “En este contexto tan difícil que estamos atravesando, estar entregando viviendas e inaugurando obras en materia de salud demuestra que en la Provincia hay un Estado presente que se ocupa de las necesidades de los ciudadanos”, afirmó.

Al cierre de la jornada, Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei y planteó que la Provincia continuará con las obras y las políticas públicas en los municipios. “Sabemos que entregar viviendas e inaugurar obras que mejoran la salud pública parecen toda una excepción en la Argentina de Milei, que se propuso destruir el Estado desde adentro para terminar con las posibilidades de progreso de millones de argentinos”, sostuvo. Y concluyó: “Nosotros vamos a seguir por este camino, recorriendo cada municipio, escuchando a los vecinos y trabajando para dar respuestas: estamos convencidos de que nuestro país se merece algo mucho mejor”.