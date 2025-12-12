Inflación en el NOA: el INDEC reveló qué rubros lideraron las subas en noviembre y de cuánto fueron

El jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025, en el que dio a conocer que la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 2,3%, por debajo del 2,5% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%), y Bienes y servicios varios (2,8%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NOA fueron los de Restaurantes y hoteles (0,3%); Recreación y cultura (0,8), Prendas de vestir y calzado, bebidas alcoholizas y tabaco, y Equipamiento y mantenimiento de hogar (1,1%).

Con respecto al acumulado en la región desde noviembre de 2024, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Educación (80,1%), Restaurantes y hoteles (42,8%), y Vivienda, agua, electricidad, gas, y otros combustibles (41%). Además, los rubros que menos inflación interanual tuvieron fue Equipamiento y mantenimiento de hogares (17,2%), Prendas de vestir y calzado (20,1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (23%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Carnes y derivados (56,3%), Aceites, grasas y manteca (46,8%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Leche, productos lácteos y huevos (18%), y Verduras, tubérculos y legumbres (1,3%).

Inflación nacional

El índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre, y acumuló en el año una variación de 27,9%, según el INDEC. La aceleración mensual, comparada con bajos niveles del 2024, arrojó la primera alza interanual del 2025, con el 31,4%).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Las principales consultoras y bancos, encuestados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes entre 2,3% y 2,5%.

Las consultoras también se acercaban a ese dato. Concretamente, para éstas, la suba de precios de noviembre fue del 2,3% para LCG, 2,3% para Analytica, 2,3% para FIEL, 2,4% para Sarandí y 2,5% para EcoGo, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas consultoras.