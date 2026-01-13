EN VIVO
El INDEC reportó que la región del NOA registró un incremento de precios del 2,6% durante el mes de diciembre

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informaron que la variación de precios de las provincias del norte quedó por debajo de la nacional que fue del 2,8% en diciembre. 

13 de enero, 2026 | 16.21

Como cada mes, este enero se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 2,6% durante diciembre.

Ese número significó un aumento del 0,3% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,3%), al mismo tiempo que se situó 0,2% por arriba de la media nacional, que se ubicó en 2,8%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noroeste argentino fue de un 31,4%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 31,5%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), Comunicación (2,8%). 

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (0,8%), Recreación y cultura (1%), Educación (1%). 

Inflación nacional

La inflación de diciembre fue del 2,8% y en 2025 trepó al 31,5%, según el Indec. De esta forma, el nivel de precios encadenó el séptimo mes sin bajar y la noticia vuelve a poner en duda el futuro del programa económico.

En el último mes del año, el rubro de mayor aumento en el mes fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Sin embargo, el segmento con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas

 

 

