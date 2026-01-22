Acceso a alimentos: Formosa es la provincia donde menos creció la canasta familiar del país

Formosa fue la jurisdicción donde menos se incrementó el valor de la canasta de alimentos y bebidas en diciembre, de acuerdo con el último relevamiento elaborado por la consultora Analytica. Mientras que en varias provincias el encarecimiento del "changuito" de supermercado alcanzó hasta el 3,9%, en el territorio formoseño la suba fue de apenas el 1,3%.

El estudio analizó el costo mensual de una canasta correspondiente a una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores, y mostró que a nivel nacional los aumentos oscilaron entre el 2,6% y el 3,9%, según la región. En ese contexto, durante diciembre las familias argentinas necesitaron cerca de 900 mil pesos para cubrir la compra mensual de alimentos, aunque los valores presentaron marcadas diferencias provinciales.

Muchas provincias complicadas

Las mayores variaciones se observaron en San Juan, con un incremento del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), y Corrientes (3,3%). También se registraron subas del 3,1% en San Luis y Catamarca, mientras que Jujuy se mostró con aumentos del 3%. En contraste, Formosa se ubicó como la provincia con el menor ajuste en los precios.

El informe, denominado “Changuito Federal”, tiene como objetivo reflejar el costo de una compra mensual de clase media en los principales supermercados online del país. Para asegurar la comparabilidad entre regiones, el relevamiento mantuvo constantes las marcas y los tamaños de los envases en todos los distritos analizados.

Inflación por rubros en el NEA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la región del Noreste Argentino (NEA) cerró diciembre de 2025 con una inflación del 3,4%, cifra que se ubicó por encima del promedio nacional del 2,8%. Durante el último mes del año, los incrementos en la región estuvieron traccionados principalmente por el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 4,8%, seguido por Restaurantes y hoteles y Transporte.

En contrapartida, el sector educativo registró una baja del 2,1%, mientras que indumentaria y salud presentaron las variaciones más moderadas del periodo. En el análisis del acumulado anual desde diciembre de 2024, la división de Educación encabezó las subas con un notable 67,7%, acompañada por fuertes incrementos en hotelería y servicios básicos como vivienda y energía.

Dentro del rubro alimenticio, los productos más castigados durante el 2025 fueron las carnes y los aceites, con subas que superaron el 40%. Por el contrario, el segmento de verduras, tubérculos y legumbres mostró una leve tendencia deflacionaria del 1,5%, lo que lo consolidó como el sector con menor presión sobre los precios en la región.