Inflación de rubros: uno por uno, todos los aumentos en septiembre del NEA según el INDEC

Este martes 13 de octubre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2025, revelando que la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación del 1,7% en septiembre, por encima del 1,9% a nivel nacional.

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Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,1%), Comunicación (3,0%), y Educación (2,8%). Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (0,4%), Restaurantes y hoteles (0,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,0%).

Con respecto al acumulado en la región desde septiembre de 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (76,9%), Educación (45,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (40,8%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (10,0%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (19,6%), Bienes y servicios varios (28,2%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Verduras, tubérculos y legumbres (3,2%), Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. (2,0%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (0,0%), y Bebidas no alcohólicas (0,3%).

Cómo fue la inflación nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, registrando un leve incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,7% contabilizado en agosto. Con este resultado, el índice interanual alcanzó el 33,4% y el incremento acumulado en lo que va del año se ubicó en el 23,6%. De este modo, la variación de precios continuó sin perforar de manera consistente el piso del 2% mensual, situándose por encima de la meta de inflación cero planteada por el presidente Javier Milei a partir de agosto.

Al analizar el comportamiento por tipo de precios, la categoría estacional lideró los incrementos con una suba del 2,9%, impulsada principalmente por las verduras, tubérculos y legumbres. Los precios regulados, por su parte, avanzaron un 2,3% debido a los aumentos en las tarifas de gas, electricidad y las cuotas de la medicina prepaga. En tanto, la inflación núcleo, que excluye los valores regulados y estacionales, registró una variación del 1,7%, traccionada mayoritariamente por las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

En el desglose por rubros, la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las alzas del mes con un 3,1%, seguida por Educación con un 3%. En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles junto con Prendas de vestir y calzado mostraron los menores incrementos, con un 1,1% y un 1,4% respectivamente. A nivel geográfico, Alimentos y bebidas no alcohólicas resultó ser el rubro de mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país, con excepción del Gran Buenos Aires (GBA), donde el impacto predominante correspondió a los servicios de vivienda y energía.