Verano en Formosa: la provincia garantiza el acompañamiento a familias y niños por la temporada estival

Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) continúan con la prestación de servicios de manera ininterrumpida durante la temporada de verano en toda la provincia de Formosa. Así lo confirmó el Gobierno provincial, que además destacó que los 37 espacios distribuidos en el territorio provincial permanecen abiertos durante enero y febrero.

"Los CDI no cierran sus puertas ni salen de vacaciones. Se seguirá brindando este servicio desde el Ministerio de la Comunidad durante todo el verano, recibiendo a cada familia que lo necesite en los horarios habituales, de 7 a 18 horas", aseguró la responsable del área de Primera Infancia del Ministerio de la Comunidad, Liliana Martínez, en diálogo con AGENFOR.

Martínez explicó que si bien durante el receso estival la matrícula puede disminuir levemente por viajes o descansos familiares, los centros sostienen todas sus prestaciones. Entre ellas, mencionó la nutrición completa diaria: desayuno, colación, almuerzo, y merienda, además de actividades planificadas según la etapa evolutiva de cada niño y la atención permanente de docentes de nivel inicial y personal capacitado en el cuidado de la primera infancia y estimulación temprana.

Acompañamiento integral a las familias

En ese marco, remarcó que en un contexto atravesado por recortes de fondos a nivel nacional, el rol de los CDI resulta “más que fundamental y primordial” para la comunidad. En ese sentido, afirmó que en Formosa este servicio de excelencia puede sostenerse gracias al Modelo Formoseño y recordó que su acceso es totalmente gratuito.

La funcionaria subrayó que el objetivo central de los CDI es resguardar, cuidar y acompañar a la primera infancia, al tiempo que se asesora y contiene a las familias. "Se acompaña a madres y padres que deben salir a trabajar o cumplir con obligaciones, ofreciéndoles un lugar seguro, limpio y adecuado, donde los niños estén cómodos y con todos sus derechos garantizados", explicó.

Asimismo, marcó una diferencia clara entre las guarderías y los Centros de Desarrollo Infantil, al señalar que estos últimos trabajan de manera integral sobre cada etapa del desarrollo. "Se preparó a los niños con herramientas y habilidades para su ingreso a la educación formal, y también se abordó situaciones de sobre-estimulación en casos de discapacidad o cuando llegan con alguna condición", detalló. En los CDI asisten niñas y niños desde los 45 días de vida hasta los cuatro años de edad.

Martínez agregó que el trabajo no se limita a los niños, sino que incluye un acompañamiento constante a las familias y tutores responsables, además de articular acciones con otras áreas del Ministerio de la Comunidad y con distintos organismos provinciales.

Crecimiento y presencia en todo el territorio

Finalmente, destacó la expansión sostenida de los Centros de Desarrollo Infantil en la provincia. "Hoy se cuenta con 37 sedes en todo el territorio formoseño, lo cual es un orgullo, porque cuando comenzó la gestión de la ministra Gloria Giménez había solo 15 centros, y con el tiempo se fueron sumando muchos más en distintas localidades del interior", indicó.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la provincia de cara al año 2026 y reconoce que el desafío será sostener este trabajo en un escenario nacional complejo. "Formosa está acá para resguardar los derechos de los niños y llevar tranquilidad a las familias formoseñas", concluyó.