"Un industricidio": Quintela redobla la apuesta y volvió a cargar contra Milei por la destrucción del entramado productivo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a cuestionar el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei y advirtió sobre el avance de un esquema basado en la renta extractiva. En ese marco, aseguró que la provincia no permitirá que sus recursos sean explotados sin generar beneficios para su población y denunció que el Gobierno nacional lleva adelante "un industricidio".

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Quintela sostuvo: "Hoy los grandes ganadores del gobierno de Milei son las energéticas y el poder financiero. El crecimiento económico, de haberlo, es sin generación de empleo, en el contexto de un industricidio. Es un momento en el que todo gira y se para en torno a la renta extractivista y lo demás se muere".

En esa línea, remarcó que "no es nueva la situación", y señaló que "un esquema donde se le permite al poder del capital liquidar los recursos y destruir los entramados productivos sin dejar nada. Los riojanos lo vivimos en carne propia con el ingreso de importaciones inglesas, la explotación minera y la destrucción del entramado productivo".

Valorizar la producción de la provincia

Quintela aclaró que la postura de la provincia no implica rechazar la actividad minera, sino establecer condiciones para que la explotación de los recursos se traduzca en desarrollo para La Rioja. En ese sentido, sostuvo que buscan "su valorización en términos de desarrollo y que no se va a admitir el saqueo". Además, remarcó que la provincia pretende poner en valor sus recursos, pero "para construir una matriz productiva que permita la inclusión de nuestro pueblo".

"Y esto va ser posible dentro de un proyecto de país que avance hacia una armonización de su entramado productivo. Hay que pensar en la necesidad de avanzar en la reconfiguración del entramado productivo nacional y desandar la macrocefalia del puerto; pensar un país con oportunidades de trabajo para todos, con futuro en cada lugar", concluyó el mandatario.

Quintela redobló su apuesta contra el modelo de Milei

Días atrás, en medio del debate que atravesó al Senado por la Ley de Tierras, Quintela redobló su apuesta contra las políticas del Gobierno nacional y advirtió a los inversores que no se "entusiasmen" con las medidas impulsadas por Javier Milei. En diálogo con El Destape 1070, el mandatario riojano anticipó cuál sería la posición del peronismo frente a algunas de las decisiones adoptadas durante la actual gestión: "Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar".

Sus definiciones se dieron mientras el peronismo avanza en un proceso de reordenamiento de cara a 2027, etapa en la que Quintela busca ocupar un lugar como articulador entre los distintos sectores del espacio. En los últimos días, el gobernador reforzó ese posicionamiento como anfitrión del homenaje por los 50 años del asesinato de los mártires riojanos, una convocatoria que reunió en la provincia a dirigentes de diferentes sectores del peronismo.

En aquella entrevista, el mandatario también planteó la necesidad de avanzar hacia una reconstrucción política del peronismo y volvió a poner en el centro el reclamo de las provincias por los recursos que, según sostuvo, la Nación les adeuda.