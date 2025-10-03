Aumentan a nueve los muertos del derrumbe de una escuela en Indonesia

Continúa el rescate en el edificio de la escuela islámica derrumbado en Sidoarjo, provincia de Java Oriental, Indonesia

ndonesia, 3 oct (Reuters) -El número de estudiantes fallecidos tras el derrumbe de una escuela islámica en la provincia indonesia de Java Oriental aumentó a nueve el viernes, según informó la agencia de mitigación de catástrofes del país, mientras proseguía la búsqueda de supervivientes.

La escuela Al Khoziny de la ciudad de Sidoarjo se derrumbó el lunes sobre cientos de estudiantes adolescentes durante la oración de la tarde, ya que sus cimientos no pudieron soportar las obras de construcción que se estaban llevando a cabo en los pisos superiores.

Treinta ambulancias estaban preparadas mientras los equipos de rescate seguían buscando a más de 50 estudiantes —en su mayoría adolescentes de entre 13 y 19 años— que permanecían atrapados bajo los escombros, según informó la agencia de mitigación de catástrofes.

El número de muertos sobrepasó los cinco un día antes, dijo la agencia, que añadió que los rescatistas habían recibido el permiso de los padres para hacer uso de equipo pesado después de no encontrar señales de vida durante los esfuerzos anteriores.

"Todas las familias de las víctimas han dado su bendición si el equipo pesado entra allí y remueve los cuerpos bajo los escombros", dijo el jefe de la agencia, Suharyanto, que añadió que existía la posibilidad de que se encontraran más cadáveres.

Junto a las ambulancias se desplegaron grúas para excavar parte de los escombros.

Los equipos de rescate excavaron a través de túneles en los restos del edificio, gritaron los nombres de los jóvenes y utilizaron sensores para detectar cualquier movimiento, pero no encontraron señales de vida, según muestran las fotos compartidas por la agencia de búsqueda y rescate.

Catorce de las víctimas rescatadas estaban recibiendo tratamiento el viernes, según la agencia de catástrofes.

Al Khoziny es un internado islámico, centros educativos conocidos como pesantren en Indonesia.

Indonesia, el país de mayoría musulmana más grande del mundo, tiene en total unos 42.000 pesantren, que atienden a 7 millones de estudiantes, según datos del Ministerio de Asuntos Religiosos del país.

Con información de Reuters