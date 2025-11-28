Putin hablará con Modi sobre la "asociación privilegiada" entre sus países en su visita a India

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China

28 nov (Reuters) -El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, discutirán todos los aspectos de la "asociación estratégica privilegiada" entre sus países cuando Putin visite Nueva Delhi la próxima semana, según informó el Kremlin.

India, uno de los principales compradores de petróleo ruso, también compra sus armas desde hace décadas, aunque un alto cargo de defensa dijo que el país había comprado armas estadounidenses por valor de casi 30.000 millones de dólares en la última década y tiene como objetivo aumentar la producción propia.

"Ellos (los rusos) han sido nuestros amigos en las buenas y en las malas, y no vamos a dejar de cooperar con ellos en materia de defensa, pero quiero subrayar que India sigue una política de autonomía estratégica", dijo el viernes en Nueva Delhi el secretario de Defensa, Rajesh Kumar Singh.

India está diversificando sus proveedores, dijo en un acto industria. "Pero más que nada estamos tratando de asegurarnos de que cada vez más gastamos la mayor parte de nuestro dinero dentro del país", añadió.

Putin visitó India por última vez en diciembre de 2021, pocos meses antes de que Rusia entrara en guerra en Ucrania en febrero.

"Esta visita es de gran importancia, ya que brinda la oportunidad de discutir exhaustivamente la extensa agenda de las relaciones ruso-indias como una asociación estratégica particularmente privilegiada", dijo el Kremlin en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido en repetidas ocasiones a Modi que detenga la compra de petróleo ruso. En agosto, impuso un arancel adicional del 25% sobre los productos indios, lo que Moscú dijo que equivalía a una presión comercial ilegal sobre Nueva Delhi.

Esta semana, fuentes comerciales y del sector del refino afirmaron que las importaciones indias de petróleo de Rusia en diciembre iban a alcanzar su nivel más bajo en al menos tres años, por debajo de los máximos de varios meses de noviembre, ya que los refinadores buscaban opciones para evitar incumplir las sanciones occidentales.

Durante su visita de Estado, del 4 al 5 de diciembre, Putin hablará con Modi y se reunirá por separado con el presidente Droupadi Murmu, según el Kremlin, que anunció la firma de una serie de documentos intergubernamentales y comerciales no especificados.

Con información de Reuters