Inclusión, recreación y derechos: Formosa refuerza su enfoque social en las políticas de verano

La provincia de Formosa llevó adelante una serie de actividades de verano destinadas a personas con discapacidad que residen en los hogares Refugio de Amor y Refugio de Alegría. En articulación con usuarias y usuarios de las distintas sedes del Centro Ocupacional Inclusivo (COI), se promovieron propuestas recreativas junto a los residentes de la colonia de vacaciones que se desarrolla en el Parque Acuático “17 de Octubre”, en la ciudad de Formosa.

Desde este miércoles 21, los grupos asisten en horario matutino acompañados por un equipo interdisciplinario de la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, en una propuesta que combina recreación, actividad física y acompañamiento profesional, con el objetivo de garantizar el acceso pleno a espacios de esparcimiento durante el verano.

En la jornada de inicio estuvo presente la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, quien compartió el encuentro con los participantes y resaltó el valor de estas iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial. En ese contexto, destacó que las propuestas para personas con discapacidad no se limitan al Parque Acuático "17 de Octubre".

También incluyen actividades del programa "Verano Accesible", que se desarrollan en el camping de la Asociación Mutual de Empleados del Instituto de Asistencia Social (AMEIAS), mediante una articulación con el Instituto de Asistencia Social (IAS), especialmente pensada para garantizar la participación de personas con movilidad reducida.

Un verano para todos

La ministra remarcó que el trabajo se realiza de manera conjunta entre todas las áreas del Ministerio y del Gobierno provincial, tanto en la capital como en el interior. Señaló, también, que adultos mayores asisten a piletas municipales y parques acuáticos, y que niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil también participan de colonias de vacaciones, y subrayó que en cada rincón de la provincia se disfruta de las posibilidades que brinda el Modelo Formoseño.

En esa misma línea, anunció que la próxima semana las actividades se extenderán al Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, desde donde partirá el transporte para trasladar a niñas y niños de ese barrio y zonas aledañas, e invitó a las familias a inscribirse. Uno de los aspectos centrales de estas propuestas es su carácter libre y gratuito, lo que permite el acceso igualitario de toda la comunidad.

Al respecto, la directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, adelantó que el verano 2026 contará con una agenda intensa de actividades recreativas, culturales y lúdicas, tanto en el Centro Comunitario de La Nueva Formosa como en distintos puntos de la provincia. Entre las próximas acciones, mencionó un viaje a Herradura para visitar el Complejo Provincial del Timbó y el trabajo articulado con el Ministerio de Turismo para recorrer destinos provinciales.

Jara destacó además que la Dirección de Personas con Discapacidad sostiene los talleres del Centro Ocupacional Inclusivo y suma propuestas de esparcimiento que fortalecen las redes de apoyo comunitario. Finalmente, subrayó el valor social de estas experiencias al afirmar que se trata de espacios compartidos, pensados para toda la familia, donde el disfrute no distingue condiciones y promueve la inclusión plena.