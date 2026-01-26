Misiones refuerza controloes e implementa tecnología de punta para prevenir incendios en medio de calor extremo

Las condiciones climáticas actuales, marcadas por temperaturas elevadas y una prolongada escasez de lluvias, encendieron las alertas en Misiones, donde el índice de peligro de incendios alcanzó el nivel más alto en toda la provincia. El escenario es especialmente sensible por la combinación de vegetación seca y calor persistente, por lo que desde el Gobierno provincial ratificaron su compromiso con la prevención de incendios a través de distintas políticas claves.

Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de una situación crítica que exige no solo intervención estatal, sino también un compromiso activo de la ciudadanía. Ante este panorama, el Gobierno decidió reforzar las acciones preventivas y que la prevención es una responsabilidad colectiva. El pedido no apunta únicamente a productores rurales o visitantes de zonas naturales, sino a toda la población que transita rutas, caminos, áreas verdes y espacios abiertos.

A través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, las autoridades provinciales difundieron una serie de recomendaciones básicas que resultan fundamentales durante la temporada de mayor riesgo:

No prender fuego ni realizar quemas de residuos.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos.

Evitar fogatas en áreas naturales, incluso en zonas habilitadas.

No tirar basura en rutas, caminos rurales o espacios abiertos.

Ante la presencia de humo o fuego, llamar de inmediato al 911.

Cabe destacar que uno de los principales focos de alerta es la selva misionera, un ecosistema único en el país y de enorme valor ambiental. En este marco, remarcaron que los incendios no solo provocan pérdidas materiales, sino daños irreversibles sobre la biodiversidad, la fauna autóctona y los suelos, cuyos efectos pueden extenderse durante años.

Tecnología de punta contra incendios

El Gobierno de Misiones avanza en la consolidación y ampliación del Sistema de Torres de Vigilancia para Alerta Temprana de Incendios Forestales, una herramienta estratégica que refuerza la capacidad provincial de detección, monitoreo y respuesta rápida frente a focos ígneos. El esquema integra cámaras inteligentes con visión 360°, analítica de video con inteligencia artificial, drones y equipamiento específico, y posiciona a la provincia a la vanguardia nacional en prevención y protección del bosque nativo.

El sistema se apoya en torres de vigilancia equipadas con tecnología de videovigilancia continua que permite observar grandes extensiones del territorio en tiempo real. A diferencia de los métodos basados exclusivamente en focos térmicos satelitales, la detección visual del humo incrementa la certeza sobre la existencia de incendios activos, facilita la verificación inmediata del área afectada y reduce de manera sustancial los tiempos de respuesta. Este enfoque fortalece la protección de las áreas naturales y de los parques provinciales, donde la rapidez de intervención es clave para minimizar daños.

Durante la presentación inicial del sistema, realizada el mes pasado, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el salto tecnológico que representa la iniciativa. “Somos la única provincia del país con este sistema; ni la Nación cuenta con un esquema de alerta temprana de estas características. Tenemos que estar orgullosos los misioneros de ser los únicos en tener algo así”, afirmó, al subrayar el rol del Estado provincial en la inversión preventiva.