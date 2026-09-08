Homenajearon a Alberto Pierri en Bariloche: le pusieron su nombre a una calle en la entrada del barrio más grande de la ciudad

El ex diputado Alberto Pierri fue homenajeado en Bariloche cuando le pusieron su nombre a una colectora ubicada en el ingreso a El Frutillar, el barrio más grande de la ciudad. El reconocimiento se realizó durante una jornada vinculada con los 32 años de la Ley 24.374, conocida como Ley Pierri, una normativa que permitió avanzar en la regularización dominial de viviendas.

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La nueva calle está ubicada en el Alto de Bariloche, paralela a la avenida Juan Herman y en el acceso a El Frutillar. La ceremonia contó con la participación de Pierri, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés.

Cortés destacó durante el acto la dimensión social de la normativa impulsada por el exdiputado y puso el acento en el impacto que tiene para las familias que buscan obtener la titularidad de sus viviendas. "Importante para nosotros en este día tan lindo, por la dignidad de tanta gente que necesita el título de su terreno. Gracias Alberto por esa ley, por los humildes que necesitan su título, que muchas veces por distintas razones, con esa ley se hace justicia social", expresó el intendente.

La Ley 24.374 fue impulsada hace más de tres décadas con el objetivo de facilitar la regularización de situaciones de dominio sobre viviendas. En Río Negro, su aplicación permitió que cientos de familias pudieran avanzar en la obtención de los títulos de propiedad. Para Cortés, el acceso a esa documentación no representa solamente una cuestión administrativa. Según explicó, la regularización permite consolidar el vínculo de las familias con sus hogares, terrenos y barrios. Sostuvo que la normativa "trae dignidad y el sentido de pertenencia a casa, lote y barrio", y volvió a reconocer a Pierri por haber promovido la herramienta.

La emoción de Pierri por el reconocimiento

Pierri recibió la noticia con sorpresa y aseguró que nunca había imaginado que una calle de Bariloche llevaría su nombre. "La verdad que el agradecido soy yo. Es un homenaje de parte del gobernador que no conocía y la verdad que impensado", expresó el ex legislador, visiblemente conmovido por la decisión.

Durante su intervención, además, recordó el caso de una mujer de 90 años que recibió su escritura durante la jornada. "Vio a sus hijos, nietos y hoy recibió su título de propiedad. Y estas cosas son importantes. Lo importante es qué se le puede dar a la gente. Un enorme orgullo, gran satisfacción", afirmó.