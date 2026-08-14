Hijo de expresidente mexicano López Obrador dice EEUU le retiró visa

Uno de los hijos del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que ‌Estados Unidos le retiró ‌su visa y acusó al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber ordenado la decisión que calificó de tener un carácter "politiquero, propagandístico y al estilo hitleriano".

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", publicó una carta dirigida al ​presidente Donald Trump ⁠que fue divulgada el jueves por la noche ‌en la que negó que autoridades ⁠de Estados Unidos tengan pruebas ⁠en su contra de algún acto inmoral o delictivo.

Hasta hace poco secretario de organización del partido oficialista Morena, ⁠fundado por su padre, López Beltrán agregó ​que el retiro de su permiso ‌para ingresar a Estados Unidos "no ‌es más que una burda y perversa canallada ⁠de estos funcionarios y otros halcones, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como ​jefes ‌de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran 'comunistas' y ' amenazas para la seguridad de Estados Unidos' y 'narco terroristas' ".

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López Beltrán, de 39 ⁠años, salió recientemente de la dirigencia de Morena para buscar un cargo de de elección popular en los comicios intermedios del próximo años. En su misiva dijo que esperaba una respuesta de Trump sobre sus planteamientos.

Además, agregó que no le causa problema alguno no visitar ‌Estados Unidos en tiempos de odio, racismo y drogadicción y refirió una carta abierta que su padre divulgó en junio en la que acusaba a Washington de emplear "prácticas intervencionistas y nada escrupulosas" para reforzar a la ‌oposición derechista en México y debilitar su movimiento político de izquierda.

Reuters reportó el año pasado que el gobierno ‌estadounidense había revocado ⁠las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de ​la ofensiva de la administración de Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

Con información de Reuters