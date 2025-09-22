Autoridades dirigidas por Hamás ejecutan a presuntos colaboradores de Israel en Gaza: funcionario

Foto de archivo de una cartel de una protesta por la guerra en Gaza en la frontera entre el enclave e Israel

Las autoridades de Gaza dirigidas por Hamás ejecutaron a tres hombres acusados de colaborar con Israel, declaró un funcionario palestino, mientras el grupo intenta aplastar los crecientes desafíos de las milicias palestinas que, según afirma, trabajan en su contra con apoyo israelí.

Transcurridos dos años de la guerra de Gaza y con Hamás sometido a la implacable presión militar israelí, han surgido pequeñas bandas de palestinos armados opuestos al grupo en varias partes de Gaza, según residentes y fuentes cercanas a Hamás y a los grupos.

En un video difundido en las redes sociales en el que se muestran las ejecuciones, se ve a un hombre enmascarado que lanza una advertencia a "todos los colaboradores" antes de que los tres hombres, arrodillados y con los ojos vendados, sean pateados y fusilados frente a una multitud.

Reuters confirmó que se trataba de la ciudad de Gaza por los edificios, una gasolinera, el trazado de las carreteras y las señales que se veían en el video, que coincidían con imágenes de archivo y por satélite de la zona.

El responsable palestino de seguridad del gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, afirmó que las ejecuciones fueron llevadas a cabo el domingo por la "Sala de Operaciones Conjuntas de la resistencia palestina".

Los videos mostraban la aplicación de "sentencias revolucionarias" contra personas por colaborar con Israel en materia de seguridad, afirmó. Las ejecuciones pretenden enviar "un mensaje claro y servir de disuasión a cualquiera que tenga la tentación de colaborar con la ocupación".

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Durante la guerra, Hamás afirmó haber castigado públicamente a personas por delitos como el saqueo y la colaboración con Israel. Este video fue una de las demostraciones más gráficas de ello.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo públicamente en junio que Israel está armando a clanes que se oponen a Hamás, sin decir a cuáles.

El rebelde anti-Hamás más destacado es Yasser Abu Shabab, con base en Rafah, en el sur de Gaza, zona controlada por Israel. Ha negado recibir apoyo israelí o contactos con el Ejército israelí.

El responsable de seguridad palestino afirmó que algunos de los hombres ejecutados el domingo tenían vínculos con Abu Shabab. La organización de Abu Shabab no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de su página de Facebook.

Analistas palestinos afirman que Hamás, aunque debilitada, podría reprimir rápidamente a los grupos rivales si se alcanzara un alto el fuego, pero mientras continúe la guerra tiene dificultades para hacerlo, sobre todo porque esos grupos se mueven libremente por las zonas de Gaza controladas por Israel.

El grupo armado de Abu Shabab publicó recientemente en las redes sociales un anuncio en el que solicitaba reclutas con experiencia policial y de seguridad, prometiendo sueldos mensuales de entre 3.000 y 5.000 shekels (entre 890 y 1.500 dólares).

Otros grupos opuestos a Hamás han surgido en Beit Lahiya y Shejaia, en el norte de Gaza, y en el este de Jan Yunis, en el sur, según fuentes cercanas a Hamás y residentes.

(Reporte adicional de Alexander Cornwell en Jerusalén, Arthur Wei en Pekín y Catherine Cartier en Beirut. Editado en español por Natalia Ramos)