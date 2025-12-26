Gripe e influenza A: el Gobierno de Formosa refuerza la vacunación para toda la población

La confirmación de los primeros casos de influenza A (H3N2) del subclado K en la Argentina volvió a poner en primer plano la importancia de la vacunación como herramienta central para la prevención de enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables. En ese contexto, desde Formosa reforzaron el llamado a completar los esquemas de vacunación para reducir la posibilidad de cuadros graves y evitar internaciones.

Si bien los tres pacientes presentaron una evolución favorable y no registraron complicaciones clínicas de gravedad, las autoridades sanitarias advirtieron que la circulación del virus en el país implica un riesgo potencial de propagación.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, subrayó que “lo más importante es tener el esquema de vacunas al día”, con especial énfasis en la vacuna antigripal. Según explicó, esta dosis “protege a todas las personas frente a esta cepa de Influenza, principalmente a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar un cuadro más complejo que muchas veces requiere internación o incluso terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica”.

Arroyo recordó que la vacunación antigripal forma parte de una estrategia preventiva que abarca distintas franjas etarias. En ese sentido, indicó que los bebés deben recibir la primera dosis a los seis meses de vida y una segunda aplicación un mes después. También remarcó la importancia de que las personas gestantes se apliquen la vacuna durante el embarazo, ya que “de esa manera se protege al bebé durante los primeros meses de vida”.

Asimismo, señaló que los adultos mayores constituyen otro de los grupos de mayor riesgo frente a las complicaciones de la gripe, motivo por el cual cuentan con la vacuna antigripal todos los años. A ellos se suman las personas con enfermedades crónicas, deterioro del sistema inmunológico o que atraviesan tratamientos que generan inmunodepresión, quienes también deben mantener su esquema actualizado.

El funcionario destacó además la relevancia de la vacunación contra el COVID-19, que continúa disponible en los centros de salud y hospitales de toda la provincia. Aunque los casos se redujeron de manera significativa, advirtió que “las personas que cursan cuadros graves suelen ser aquellas que no tienen el esquema completo”, por lo que insistió en no descuidar esta inmunización.

Finalmente, Arroyo remarcó que en todo el territorio provincial, tanto en la capital como en las localidades del interior, los vacunatorios cuentan con dosis disponibles de la vacuna antigripal, contra el COVID-19 y las correspondientes al calendario nacional, garantizando el acceso gratuito a la prevención y al cuidado de la salud.

Qué se sabe hasta ahora del nuevo virus

El anuncio de los primeros tres casos de la Gripe H3N2 en Argentina encendió las alertas de los especialistas sanitarios nacionales. Si bien informes recientes explican que la vacunación contra la gripe no es 100 por ciento efectiva contra el también llamado Virus K, expertos de todo el mundo recomiendan la vacunación porque puede evitar las formas más severas de la enfermedad.

El investigador Ed Hutchinson explica que el virus nuevo es menos frecuente que otros subtipos gripales, lo que implica en principio una baja inmunidad poblacional. Sin embargo, la patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, desde Reino Unido, que fue quien descubrió la nueva beta del virus, fue aún más contundente: la variante K es "mucho más contagiosa" y aumentó los casos en un 56% respecto del año pasado.

"La vacuna actual contra la gripe no se adapta perfectamente a las cepas circulantes, incluida la H3N2. Sin embargo, el objetivo principal de la vacunación es prevenir la enfermedad grave, y se espera que se mantenga su eficacia contra las consecuencias graves", explicó Bruno Ciancio, experto del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

De acuerdo a los datos que publicó el ECDC, la eficacia para prevenir los casos de gripe que demanden atención médica oscilaría entre el 52% en niños y el 57% en adultos. En el caso del grupo crítico, que es el de personas de 65 años o más, no se estimó todavía la eficacia debido a los pocos casos de contagiados de ese rango etario registrados hasta el momento.