Grabados rupestres en la cordillera: un hallazgo en San Juan revive la memoria más antigua de la Argentina

En los inmensos paisajes de la cordillera todavía existen huellas capaces de contar la historia de quienes habitaron estas tierras mucho antes del nacimiento de la Argentina. El reciente hallazgo de grabados rupestres en los Altos Valles Cordilleranos de San Juan representa precisamente un puente entre el presente y las culturas ancestrales que dejaron su marca sobre la piedra como una forma de transmitir su identidad.

El descubrimiento fue realizado por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), perteneciente al Escuadrón 26 "Barreal" de Gendarmería Nacional, durante un patrullaje de rutina por senderos andinos. En medio del recorrido, los uniformados detectaron una serie de formaciones rocosas que conservan grabados compatibles con petroglifos, manifestaciones artísticas realizadas por comunidades prehispánicas que encontraron en la piedra una forma de expresar sus creencias, su relación con la naturaleza y su manera de comprender el mundo.

Argentina posee una extraordinaria riqueza arqueológica distribuida de norte a sur. Desde las pinturas rupestres de la Patagonia hasta los sitios ceremoniales del Noroeste, el país conserva un patrimonio que permite reconstruir miles de años de historia. Este nuevo descubrimiento en San Juan se suma a ese mapa de la memoria y fortalece la importancia de preservar los vestigios que ayudan a comprender las raíces profundas de la identidad nacional.

En tiempos donde la tecnología y la velocidad dominan la vida cotidiana, hallazgos como el de los Altos Valles Cordilleranos invitan a mirar hacia atrás y reconocer que la identidad argentina comenzó a construirse mucho antes de la conformación del Estado. Las piedras grabadas por los pueblos prehispánicos aún hablan. Conservan la memoria de culturas que entendieron el paisaje como parte de su existencia y que dejaron un legado que hoy forma parte del patrimonio de todos los argentinos.

Las voces que llegan del pasado

Los petroglifos no son solamente dibujos antiguos. Son mensajes que atravesaron siglos y sobrevivieron al paso del tiempo gracias a la protección que ofrecieron las montañas. Sus formas, símbolos y figuras son objeto de estudio porque permiten conocer aspectos de la vida cotidiana, las prácticas rituales, la organización social y las creencias de los pueblos originarios que habitaron la cordillera.

La preservación de estos espacios resulta fundamental porque el verdadero valor de un sitio arqueológico no reside únicamente en los objetos que contiene, sino también en el lugar donde fueron encontrados. El entorno permite reconstruir la historia completa y comprender cómo vivieron las comunidades que ocuparon esos territorios hace cientos o miles de años.

Por esa razón, apenas se confirmó la existencia del sitio, el procedimiento fue coordinado con la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan, organismo encargado de garantizar la conservación del patrimonio histórico. Las autoridades dispusieron la elaboración de un informe técnico detallado y aseguraron el resguardo del área para que puedan desarrollarse futuras investigaciones sin alterar el contexto original del yacimiento.

El cuidado del patrimonio

Este tipo de descubrimientos también pone en evidencia la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones y quienes recorren diariamente el territorio. En este caso, fue una patrulla de Gendarmería la que permitió identificar un espacio que ahora podrá ser estudiado y protegido para las futuras generaciones.

Aunque ahora comienza el trabajo de los especialistas para determinar con precisión el origen y la antigüedad del sitio, el hallazgo ya despierta un enorme interés por su valor cultural. Cada línea grabada sobre la roca constituye un testimonio silencioso de sociedades que desarrollaron formas propias de organización, espiritualidad y vínculo con el territorio mucho antes de la llegada de los europeos.

Cada nuevo sitio protegido representa una oportunidad para fortalecer el vínculo con ese pasado y comprender que la riqueza cultural del país no solo vive en sus ciudades o en sus tradiciones actuales, sino también en las huellas que permanecen intactas entre las montañas, que esperan ser descubiertas y preservadas como parte de la historia común.