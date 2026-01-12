Groenlandia dice que debe ser defendida por la OTAN

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera de la OTAN ondea en la sede de la OTAN en Bruselas

El Gobierno de Groenlandia dijo el ‍lunes que ⁠aumentará sus esfuerzos para garantizar que la defensa del territorio ártico se lleve a cabo bajo los auspicios de la OTAN, y volvió a ‌rechazar la ambición ⁠del presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de la isla.

Trump ‍ha dicho que Estados Unidos debe ⁠poseer Groenlandia, una ‌parte autónoma del Reino de Dinamarca, para evitar que Rusia o China ocupen en ‌el ‌futuro el territorio, estratégicamente situado y rico en minerales.

"Todos los Estados miembros de la ​OTAN, incluido Estados Unidos, tienen un interés común en la defensa de Groenlandia", dijo el Gobierno de coalición de la isla ‍en un comunicado.

El Comisario de Defensa y Espacio de la Unión Europea, Andrius Kubilius, advirtió el ​lunes que una toma militar de Groenlandia por parte ​de Estados Unidos supondría el fin de la ⁠OTAN.

Con información de Reuters