El Gobierno de Misiones impulsa el empleo joven y amplía los beneficios en las tarifas eléctricas

El Gobierno de Misiones avanzó durante la última semana con una agenda de gestión orientada a fortalecer el empleo joven, ampliar los beneficios en las tarifas eléctricas y mejorar la infraestructura y los servicios públicos en los municipios. El gobernador Hugo Passalacqua encabezó distintas actividades institucionales y territoriales, con medidas destinadas a responder a las demandas de la población y acompañar el desarrollo provincial.

{{{htmlAmp}}}

Entre los principales anuncios se destacaron la creación de un programa de pasantías para estudiantes de educación técnica y la oficialización de un régimen diferencial de consumo eléctrico para las provincias del Norte Grande, que beneficiará a más del 70% de los hogares misioneros. La agenda también incluyó actividades por el cuarto aniversario de la municipalización de Fracrán y acciones de acompañamiento a las fuerzas de seguridad ante las contingencias climáticas.

En materia de formación e inserción laboral, Passalacqua firmó el Decreto N.º 2164, que establece el Programa Provincial de Pasantías en la Educación Técnica Profesional “Técnicos en Acción”. La iniciativa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Empleo y apunta a vincular la capacitación educativa con experiencias concretas en organismos públicos y empresas privadas.

El programa está destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años que cursen los últimos años de la educación secundaria técnica, tecnicaturas superiores o formación profesional, tanto en instituciones públicas como privadas. Entre sus objetivos figuran facilitar la transición hacia el empleo formal, desarrollar competencias laborales y brindar prácticas supervisadas que permitan a los estudiantes adquirir experiencia antes de finalizar su formación.

Para ponerlo en marcha se habilitará un Registro Provincial de Pasantes y de Empleadores, en el que podrán inscribirse las entidades interesadas en participar. Además, la propuesta contempla oportunidades específicas para jóvenes con discapacidad que se encuentren desocupados.

Las pasantías tendrán una duración mínima de dos meses y máxima de doce, con posibilidad de extenderse por otros seis meses. La carga horaria será de cuatro horas diarias o hasta veinte horas semanales. Los participantes recibirán una asignación mensual equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil.

También contarán con cobertura de salud mediante el Seguro Provincial de Salud, financiado por el Gobierno misionero, mientras que las entidades receptoras deberán garantizar la cobertura de riesgos del trabajo.

El decreto establece condiciones para las empresas que quieran incorporarse al programa. Deberán estar formalmente inscriptas, no haber realizado despidos masivos durante los seis meses anteriores, disponer de infraestructura adecuada y comprometerse a no utilizar pasantes para reemplazar puestos de trabajadores permanentes.

La implementación será articulada con los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología; Industria; y del Agro y la Producción. La iniciativa se suma a otras herramientas provinciales de capacitación, como la Escuela Misionera de Oficios para la Integración Productiva.

Passalacqua destacó la importancia de generar alternativas para que los jóvenes puedan dar sus primeros pasos en el ámbito laboral. “Es un paso más, un paso lateral, un paso hacia adelante”, expresó. Y agregó: “Esto demuestra lo que somos capaces de hacer los misioneros para contribuir a que la gente sea un poquito más feliz cada día”.

Más consumo eléctrico bonificado para Misiones

Otro de los ejes centrales de la agenda provincial fue la oficialización de un régimen diferencial de energía para las zonas cálidas y muy cálidas del Norte Grande. La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º 300/2026 del Gobierno nacional y contempla una ampliación de los bloques de consumo eléctrico bonificados para los hogares de la región.

El nuevo esquema responde a un reclamo de las provincias del NEA y el NOA, que plantearon las diferencias climáticas y las mayores necesidades de electricidad durante los meses de temperaturas elevadas. En el caso de Misiones, el planteo también estuvo relacionado con la falta de acceso a una red de gas natural, una particularidad que incrementa la dependencia de la energía eléctrica en los hogares.

La provincia había ratificado el pedido en agosto, durante la 24.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas. En esa oportunidad, Passalacqua impulsó el reconocimiento de las condiciones energéticas y climáticas de Misiones ante las autoridades nacionales.

Con la nueva disposición, a partir de noviembre los hogares ubicados en zonas muy cálidas tendrán un bloque de consumo de hasta 500 kilovatios hora mensuales entre noviembre y abril. Durante el período comprendido entre mayo y octubre, el límite será de 300 kWh por mes. El consumo que supere esos topes se abonará a tarifa plena.

La bonificación se aplicará sobre los bloques establecidos y estará focalizada en los hogares vulnerables incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio alcanzará a más del 70% de las familias misioneras y también comprenderá a los usuarios de cooperativas eléctricas.

Passalacqua celebró la oficialización del esquema y destacó las gestiones realizadas por la Provincia. “Tras meses de gestión y de sostener firmemente nuestra postura, celebro que finalmente se haya oficializado el nuevo Régimen Diferencial de Energía para Zonas Cálidas a partir de noviembre”, manifestó.

El gobernador consideró que la medida representa un reconocimiento a las particularidades de Misiones y al reclamo sostenido ante Nación. “Este es un logro de todos los misioneros, que nació como un reclamo formal que llevamos a Nación en la Cumbre de Gobernadores del Norte Grande, y que desde el Gobierno provincial defendimos incansablemente tocando puertas y fundamentando técnicamente cada presentación”, sostuvo.