La campaña provincial de vacunación para niños, niñas y adolescentes de Formosa registró más de 7.000 dosis aplicadas durante sus primeros cinco días, informó el Ministerio de Desarrollo Humano. La iniciativa comenzó el lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta el 19 de diciembre, con actividades en escuelas, jardines de infantes, plazas y establecimientos sanitarios.

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El jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, destacó que la cifra registrada hasta el viernes 20 representa un incremento de más del 100 por ciento respecto de la semana anterior, cuando se habían aplicado alrededor de 3.200 dosis.

“La semana pasada tuvimos alrededor de 3200 dosis aplicadas y el viernes 20 terminamos con más de siete mil. Esto demuestra que la campaña viene avanzando muy bien y que estamos teniendo una respuesta muy positiva”, expresó el funcionario.

La estrategia busca que las familias revisen y completen los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación correspondientes a cada edad. Está dirigida especialmente a niñas, niños y adolescentes nacidos en 2026, 2025, 2021 y 2015.

Vacunación en toda la provincia

Arroyo explicó que los equipos de salud trabajan en distintos puntos de Formosa para facilitar el acceso a las vacunas. Además de la atención habitual en hospitales y centros de salud, realizan actividades en espacios de la comunidad.

“Los equipos están trabajando en toda la provincia, realizando actividades en escuelas, jardines de infantes y plazas, además de continuar con la vacunación habitual en los centros de salud y hospitales”, detalló.

La campaña apunta a fortalecer la protección de la población infantil y adolescente frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Para eso, los equipos verifican qué dosis corresponden según la edad y cuáles están pendientes.

El responsable de Inmunizaciones recordó que la vacunación es gratuita e invitó a las familias a acercarse a los vacunatorios de hospitales y centros de salud provinciales, que atienden de 7 a 20.

Vacunación por edades

Para los recién nacidos y lactantes de hasta tres meses, el esquema contempla la aplicación de la BCG, la vacuna contra la hepatitis B y las primeras dosis contra el rotavirus, el neumococo, la poliomielitis (Salk) y la quíntuple, sumando al tercer mes la dosis inicial contra el meningococo.

A partir de los cuatro meses se deben completar las segundas dosis de rotavirus, neumococo, poliomielitis y quíntuple, mientras que a los cinco meses corresponde la segunda aplicación contra el meningococo. El calendario del primer semestre avanza a los seis meses con las terceras dosis de Salk y quíntuple, junto con la primera antigripal, cuyo segundo componente se administra a los siete meses según los antecedentes de cada bebé.

En el caso de los niños y niñas nacidos en 2025, los equipos sanitarios controlarán las inmunizaciones correspondientes al primer año de vida, que incluyen la primera dosis de la triple viral, el refuerzo contra el neumococo y la dosis única de hepatitis A. Asimismo, para quienes alcanzan los 15 meses se verificará la primera dosis contra la varicela, la segunda de la triple viral y los refuerzos de la quíntuple y del meningococo, mientras que a los 18 meses se incorpora la primera dosis contra la fiebre amarilla.

Por último, el operativo abarca a la población en edad escolar. Para los nacidos en 2021, correspondientes al ingreso escolar, se exige contar con las segundas dosis contra la varicela y la triple viral, sumadas a los refuerzos de la vacuna Salk y de la triple bacteriana celular. En tanto, para los nacidos en 2015 se revisará la aplicación de la dosis única contra el virus del papiloma humano (VPH), el refuerzo contra la fiebre amarilla, la vacuna triple bacteriana acelular y el refuerzo contra el meningococo.